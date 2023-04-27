Новые автомобили скорой ― к профессиональному празднику

Пять новых автомобилей уже работают на линии в подстанции Выборга. В ближайшее время еще две будут направлены в Тосненскую больницу и по одной получат Волховская, Гатчинская, Лодейнопольская, Подпорожская и Сланцевская больницы.

«Новые автомобили поставлены Минпромторгом по поручению президента России Владимира Путина. Ленинградская область активно развивает скорую медицинскую помощь ― обновляем автобазу, набираем кадры, объединяем отделения при больницах в единую областную станцию скорой медицинской помощи. И уже видим положительные результаты ― уменьшается время доезда до пациентов, больные вовремя попадают в специализированные медицинские учреждения. Сегодня благодарим и поздравляем всех работников скорой медицинской помощи за их такой важный и необходимый труд», ― поздравил председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков.

В торжественной обстановке он вручил сотрудникам скорой помощи благодарственные письма губернатора Ленинградской области, а также почетные грамоты и благодарности комитета по здравоохранению региона.

Станция скорой медицинской помощи образована в Ленинградской области в 2020 году с объединения службы скорой медицинской помощи и медицины катастроф Ленинградской области. Сегодня в структуру Станции входят пять подстанций - Всеволожская, Токсовская, Сертоловская, Кировская и Выборгская и Территориальный центр медицины катастроф. Бригады объединенной станции оказывают скорую медицинскую помощь в трех районах Ленобласти, общая численность населения в которых составляет 42% всего населения региона.

Штат организации составляет около 900 работников. В сутки на линии в среднем работают 65-68 общепрофильных бригад скорой медицинской помощи и специализированные бригады анестезиологии-реанимации. Прием вызовов происходит централизованно в единой диспетчерской, что позволяет наиболее эффективно управлять бригадами скорой помощи в соответствии с принципами экстренности повода и оперативности.