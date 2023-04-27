Сиверские ребята – в финале «Абилимпикса»

В этом году 19 сиверских ребят принимали участие в семи компетенциях и в результате заняли шесть первых, шесть вторых, одно третье и пять четвертых мест.

Соревнования проходили два дня. На базе Сиверской школы-интерната в профессиональном мастерстве состязались юные столяры, швеи и портные – школьники в возрасте от 14 лет и старше. Работу начинающих мастеров оценивали сертифицированные эксперты.

17 апреля работали столяры и швеи. В компетенции «Столярное дело» участвовали трое мальчиков из Сиверской школы-интерната и двое – из Киришской. По чертежам из заготовок ребята должны были сделать деревянную рамку – абсолютно самостоятельно, под наблюдением экспертов. В итоге в победители вышли ученики Сиверской школы-интерната: Даниил Мазурян – 1 место, Владислав Калинин – 2 место. Руслан Бабаназаров стал четвертым.

На второй площадке в этот день работали швеи. В этой компетенции участвовали пять школ-интернатов Ленинградской области: Приморская, Киришская, Лужская, Сиверская и «Красные зори» из Ломоносовского района. Было шесть участниц, в том числе две девятиклассницы из Сиверской школы-интерната – они-то и стали победительницами: первое место заняла Светлана Прокофьева, второе – Виктория Умилина.

Юные швеи шили блузы из уже выкроенных деталей, поскольку профессия швеи предполагает работу на швейной фабрике, где шьется поток. На выполнение конкурсного задания давалось три часа.

В числе экспертов этой компетенции была потенциальная работодательница – владелица петербургской швейной фирмы Екатерина Горицкая. Ее «Фабрика Горицкой» шьет детскую одежду.

18 апреля в Сиверской школе-интернате проходили соревнования портных. В этой компетенции было четыре участницы и один участник – молодой человек из школы «Красные зори». Ребята получили задание прошлого национального чемпионата – сшить сарафан. Его разработал совет компетенций, участники готовились заранее в своих учебных заведениях. В качестве экспертов выступили педагогические работники, сертифицированные для «Абилимпикса», в том числе учитель технологии, а также высококвалифицированный портной-профессионал: представитель работодателя – гатчинской фирмы «Маленькая швейная мастерская».

Как пояснили эксперты, юным портным дали крой, и они подкраивали мелкие детали к готовому крою. Время работы ограничено, поэтому просто выдать лекало и отрез материи нельзя: чтобы ускорить процесс, крупные детали раскроили заранее, участникам предстояло выполнить раскрой мелких деталей, сделать обтачку и сшить. На выходе должно было получиться полностью готовое, отутюженное изделие – один в один как на манекене.

Работу портных оценивали по 15 показателям: как раскраивали, соблюдали ли технику безопасности, есть ли расхождения, кривые швы. Отмечалось время – насколько быстро сдали готовое изделие. Эксперты смотрели, как организовано рабочее место: и во время работы, и по окончании должен быть полный порядок – вокруг швейной машинки чисто, утюг выключен.

В итоге самый лучший сарафан получился у девочек из Сиверской школы-интерната. 9-классница Жанна Дружинина заняла первое место. В «Абилимпиксе» она участвует в третий раз, в компетенции «Швея» занимала первое и третье места, в Москве – второе. У Жанны – «пятерка» по труду, и она собирается сделать швейное дело своей специальностью – работать швеей на фабрике.

Второе место заняла 7-классница Екатерина Кошевая. Она участвовала в чемпионате впервые и сразу успешно.

Также воспитанники Сиверской школы-интерната принимали участие в чемпионате на других площадках.

В компетенции «Лозоплетение» сиверские ребята завоевали все четыре первых места: победителем стал Александр Зайцев, «серебро» получил Максим Табурин, третье место заняла Алиса Баранова, четвертое – Даниил Антипов.

В компетенции «Клининг» победила Анастасия Веселова, на втором месте – Елизавета Мехничева, Роман Иванов стал четвертым.

Отличились ученики Сиверской школы-интерната и в гончарном деле: первое место в регионе занял Никита Белов, второе – Максим Григорьев, четвертой стала Диана Ульянова.

В компетенции «Вязание на спицах» ученица Сиверской школы-интерната Юлия Хамалайнен стала четвертой в области.

Сильнейшие профессионалы будут представлять Ленинградскую область среди 87 регионов в финале национального чемпионата «Абилимпикс» осенью в Москве. Предполагается не меньше 50 участников-школьников.

Всего победителями областного этапа «Абилимпикса» стали 183 участника по 43 компетенциям, а в общей сложности в соревнованиях приняли участие 336 школьников, студентов и специалистов с ограниченными возможностями из 50 учебных заведений 47 региона. Больше всего наград завоевали ребята из Мичуринского многопрофильного техникума, Выборгского института, Мультицентра социальной и трудовой интеграции и Сиверской школы-интерната.

Екатерина Дзюба