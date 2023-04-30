Приоратский парк Гатчины сквозь века

Как и многие другие земли близ Петербурга, мыза Гатчина стала использоваться как загородное имение после завоевания Ингерманландии Петром I в ходе Северной войны. Известно, что будущей императорской резиденцией тогда владела сестра Петра I Наталья Алексеевна, затем придворные медики, создавшие тогда в Гатчине аптекарский огород подобно Петербургскому, затем князь А.Б. Куракин. О том, как тогда использовалась территория нынешнего Приоратского парка можно судить лишь по документам более поздних эпох.

В 1765 году Екатерина II приобрела Гатчину и пожаловала её своему фавориту Григорию Григорьевичу Орлову. Тогда парковым ансамблем Гатчины занимались садовые мастера Гельмгольц, Марселий и др. В период, когда Гатчина принадлежала Григорию Орлову, территория Приоратского парка представляла собой густой лесной массив с небольшим озером и именовалась Малым Зверинцем. На планах этого периода можно увидеть дорожку, которая огибала Чёрное озеро, входившее в водную систему дворца и являлась условной границей Гатчинской усадьбы Орлова.

В 1766 г. Григорий Орлов писал Ж. Руссо: «В 60 верстах от Петербурга у меня есть поместье, где воздух здоров, вода удивительна, пригорки, окружающие озёра, образуют уголки приятные для прогулок и возбуждающие к мечтательности».

В 1783 году Гатчина была отдана Екатериной II во владение своему сыну, наследнику престола Павлу Петровичу. Именно тогда возникла идея создания на месте Малого зверинца новой парковой зоны с дворцом. Дворец был задуман как летняя резиденция приора рыцарского ордена Святого Иоанна, также именуемого Орденом госпитальеров или Мальтийским орденом, именно поэтому дворец и парк приобрели такое название.

Создание композиции Приоратского парка началось в феврале 1798 г. под руководством талантливого садового мастера Джеймса Гекета, приехавшего в Россию из Ирландии при Екатерине II и занимавшегося паркостоительством в Гатчине ещё до того, как она перешла Павлу I. Для строительства дворца был освобождён от леса и выровнен живописный участок земли между двумя холмами на противоположном от Большого дворца берегу Чёрного озера.

При Павле I особое внимание в Приоратском парке уделялось Чёрному озеру. Его илистое дно углубили, береговой линии предали новое очертание.

В 1799 – 1800 гг. проводились работы по созданию Филькиного или Глухого озера. Поднятый со дна грунт послужил материалом для создания насыпного холма западнее Черного озера, который засадили хвойными деревьями. В 1797 – 1801 гг. велось строительство Колпанского водовода, регулировавшего подачу воды в Приоратский парк.

Кроме того, при императоре Павле I в 1797 году в Гатчине создано «Учреждение о сохранении гатчинских лесов». Тогда же появилась должность главного надзирателя за лесами — оберфорштера. Новое учреждение было призвано регулировать ведение лесного хозяйства. В этот период формулировалась ценность Приоратского парка как лесного ресурса.

В 1829 году, когда владельцем Гатчинского имения стал император Николай I, в Приоратском парке развернулись масштабные работы. В 1845 – 1846 гг. парк обнесли земляным валом со рвом по обе стороны и решёткой: впервые были четко зафиксированы границы парка. Некоторые въезды в парк оформили каменными воротами.

На плане 1848 года парк назван «Приоратской рощей». Как пишет главный хранитель государственного музея-заповедника «Гатчина» А.Ю. Паркалова в исторической справке 2011 года, по Приоратскому парку предполагалось ежегодно проводить санитарные рубки и высаживать молодые деревья. В результате этих работ ожидалось улучшение вида Приоратской рощи и прирост леса. Примечательно, что парк на этом плане именовался рощей, возможно, потому что к середине XIX века эта местность мыслилась архитекторам как нечто переходное между лесным массивом и парком.

На плане архитектора Мокеева можно увидеть последовательность, с которой велись работы в Приоратском парке в 40-е – 50-е годы XIX века. Сперва были проложены дорожки от Караулки, расположенной у Коннетабля к Загвоздинской улице и вокруг Глухого озера. В этот же период велись работы по улучшению древостоя. Затем обустроили дорожку, огибающую весь Приоратский парк.

С середины XIX века, как отмечает А.Ю. Паркалова, Приоратский парк становится доступным для горожан. По проекту Д.Ф. Шперера в 1864 году на Глухом озере устроили общественную купальню. Постепенно озеро оборудовали ещё двумя купальнями для Гатчинского сиротского института и для служащих дворца. Однако доступ в парк в имперский период был открыт лишь для некоторых категорий горожан: для контроля посещения в 1881 – 1883 гг. по проекту того же архитектора выстроено четыре каменных караулки.

В начале XX столетия Гатчинские купцы собрали капитал, позволивший им соорудить в Приоратском парке музыкальную площадку с эстрадой и гимнастическим городком. Тогда же заключили договор с капельмейстером духового оркестра кавалерийского лейб-гвардии кирасирского её Величества полка. Концерты проводились с 15 мая по 15 августа, по четвергам и воскресеньям с 18 до 21 часа.

«Музыкалка» представляла собой небольшой крытый деревянный павильон со сценой. Перед эстрадой установили удобные, со спинками скамейки на 500 мест, концерты длились до часу, перед началом у эстрады продавались программы, отпечатанные в местной типографии. Любители музыки заполняли скамьи, а молодежь двумя встречными потоками совершала оживленный вояж вокруг эстрады.

В советский период Приоратский парк оставался излюбленным местом отдыха горожан. Тропинки парка зимой использовались для проведения лыжных соревнований. Побережье Филькина озера долгое время было единственным официальным городским пляжем, оборудованным купальнями. Однако, проведённое в 1981 году исследование выявило непригодность воды этого озера для купания.

Во время Великой Отечественной войны парковый ансамбль был сильно повреждён снарядами, многие деревья спилены и использовались как топливо. Известно, что в 1960-е – 1970-е гг. проводились работы по реконструкции парка и в очередной раз обновлялся древостой. В 70-е годы XX века Гатчинское отделение нынешнего ВООПИК разработало границы «Зелёной зоны Гатчины», защитившие Приоратский парк от вырубок и предполагавшие охрану почв, водной системы и животного мира.

Приоратский парк как памятник садово-паркового искусства конца XVIII века включён в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, а также в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Периодически на территории парка проводятся исторические реконструкции, посвященные Мальтийскому рыцарскому ордену, погружающие зрителя в эпоху Средневековья.

С 2020 года Приоратский парк находится в ведении государственного бюджетного учреждения культуры Ленинградской области «Парковое агентство». В течение двух лет агентством осуществляются работы по восстановлению и приспособлению парка. Мероприятия, организуемые на его территории, становятся брендовыми и привлекают все больше посетителей. Работа со старинными парками — дело, требующее большого мастерства. Мы надеемся, что Приоратский парк как произведение садово-паркового искусства будет любим следующими поколениями так же, как современными жителями Гатчины и её гостями.

Т.С. Исаева, научный сотрудник научного отдела Паркового агентства Ленобласти





На фото: Портрет Г.Г. Орлова в латах. Ф.С. Рокотов. ГРМ.

Мокеев В.П. «План Приоратского парка». 1850-е гг. ГМЗ «Гатчина».

Музыка в парке. Гатчина. Открытка к XIX – начала XX вв.

Лодочная станция на Черном озере. До 1917 г. Открытка.

Детская купальня на Филькином озере. Фотография ок. 1958 г. Из личного фотоархива Рупанова Г.А. Опубликовано в сообществе Вконтакте «Гатчина. Фотоистория».