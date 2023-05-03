Камчатка ждет юных натуралистов из Ленобласти

В конкурсе могут принять участие ребята 14-17 лет, интересующиеся экологией и готовые к активным действиям.

Финал конкурса состоится в августе в Камчатском крае. Для ребят устроят слёт юных натуралистов на Всероссийском молодежном экологическом форуме «Экосистема. Заповедный край». По итогу заключительных мероприятий выберут лучшего в области охраны окружающей среды от каждого субъекта Российской Федерации, который впоследствии станет представителем направления «Экология и охрана окружающей среды» РДДМ «Движение первых» в своем регионе. Участники смогут проявить себя, предложить свои идеи и решить экологический кейс.

Подать заявку на первый этап нужно до 31 мая по ссылке. Подробнее ознакомиться с условиями конкурса можно на сайте будьвдвижении.рф

Организатором мероприятия стало Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых».