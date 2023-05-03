В Гатчинском районе — новые газопроводы

«Ленинградская область расширяет газифицированную территорию. Новые газопроводы дают возможность газификации около 300 частных домов в деревнях Черново, Педлино, Пеньково, Хиндикалово и Корпиково. Подключиться к газу можно по программе догазификации с использованием субсидии из областного бюджета. Максимальный размер субсидии на одно домовладение составляет 300 тыс. рублей при подключении газа ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам, 200 тыс. рублей – льготным категориям жителей и 180 тыс. рублей – остальным собственникам домовладений. Требования для получения размещены на сайте нашего комитета по ссылке», – рассказал председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Сергей Морозов.

Объекты построены компанией «Газпром газораспределение Ленинградская область» по программе развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на 2021-2025 годы.

В Ленинградской области заявки на догазификацию можно подать через портал Единого оператора газификации (connectgas.ru), на сайте «Газпром газораспределение Ленинградская область» (www.gazprom-lenobl.ru), на странице компании ВКонтакте (https://vk.com/gro_lenobl), по электронной почте okno@gazprom-lenobl.ru, на сайте Госуслуги, в Единых центрах предоставления услуг в Санкт-Петербурге и филиалах компании.