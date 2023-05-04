Сам себе с земли срок поднял…

Житель поселка Сиверский 42-летний Михаил А. подобрал с земли пластиковую карточку Сбербанка возле детской библиотеки на улице 123 Дивизии. Действуя из корыстных побуждений, с целью тайного хищения денежных средств с чужого банковского счета он пошел расплачиваться этой картой в магазине на шоссе Крамского.

Чтобы терминал не запрашивал ПИН-код, совершал покупки на сумму меньше тысячи: четыре раза подходил к кассе и покупал примерно на 700 рублей. Таким образом он приобрел несколько банок кофе. Потом банковскую карту выбросил, а кофе продал прохожим. Вырученные деньги потратил на личные нужды.

В общей сложности Михаил А. похитил чужие 2870 рублей, совершив кражу с банковского счета.

Владелицей карты оказалась девочка. Гуляя днем по поселку, она свою карту потеряла и около пяти чесов вечера увидела в мобильном приложении списания денег: один раз на 770 рублей и трижды по 700. Кто-то расплатился ее банковской картой. Девочка карту заблокировала и сообщила об этом отцу. Он обратился в банк за выпиской о движении денежных средств по счету и увидел, что с помощью карты были оплачены чужие покупки на общую сумму 2870 рублей.

Потерпевший обратился в Сиверский отдел полиции. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ – кража с банковского счета. В ходе работы по заявлению сотрудники провели оперативно-розыскные мероприятия и установили, что банковской картой девочки в магазине расплачивался Михаил А.

Гражданина А. задержали. Предъявили обвинение, взяли с него подписку о невыезде. Он холост, бездетен, со средним образованием, официально не трудоустроен, имеет инвалидность 2 группы. В 2013 году был осужден на восемь лет лишения свободы за разбой. Вышел условно-досрочно, не досидев полгода. В краже денег с карты сразу признался. Участвуя в проведении проверки показаний на месте, подозреваемый показал, где нашел банковскую карту и в каком магазине совершал покупки за чужой счет.

По окончании предварительного следствия дело было передано в суд. Гатчинский городской суд посчитал вину подсудимого, помимо его собственного признания, доказанной совокупностью исследованных доказательств.

При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, характеристики. Гражданин А. страдает тяжким хроническим заболеванием, по месту жительства органами полиции характеризуется отрицательно, состоит на учете у врача-нарколога в связи с наркотической зависимостью. На момент постановления приговора он полностью возместил имущественный ущерб, причиненный преступлением. Зачлось подсудимому и сотрудничество со следствием: он добровольно принимал участие в проведении проверки показаний на месте и оказал активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел также добровольное возмещение вреда, наличие болезни и инвалидности второй группы. Однако опасный рецидив преступлений участь подсудимого усугубил.

Учитывая все обстоятельства, суд счел необходимым назначить гражданину А. наказание в виде реального лишения свободы, но при этом дать менее одной третьей максимального срока, предусмотренного за данное преступление. До вступления приговора в законную силу осужденного заключили под стражу. Время содержания под стражей зачтется в срок лишения свободы из расчета день за день.

В итоге Гатчинский городской суд признал Михаила А. виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ, и отправил его в исправительную колонию строгого режима на год.

Андрей Соколов