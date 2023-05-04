Таицкие и Кобринские депутаты – в числе лучших!
Сегодня на внеочередном заседании Законодательного собрания депутаты утвердили итоги ежегодного конкурса на лучшую организацию работы представительных органов местного самоуправления Ленинградской области.
Рубрики: Власть
Победителями и призерами ежегодного конкурса на лучшую организацию работы представительных органов местного самоуправления Ленинградской области по итогам 2022 года признано 21 муниципальное образование в 7 номинациях.
В номинации «Представительный орган городского поселения с численностью населения до 8 тысяч человек» 1-е место занял Совет депутатов Таицкого городского поселения Гатчинского муниципального района.
В номинации «Представительный орган сельского поселения с численностью населения свыше 5 тысяч человек» 3-е место – у Совета депутатов Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района.
Награждение победителей пройдет на заседании Законодательного собрания в конце мая.
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