Ученический совет Войсковицкой школы №2 - лучший в России!

Напомним, «Территория успеха» - федеральный конкурс ученического самоуправления, который проводится Российским союзом молодежи при поддержке Фонда президентских грантов и Министерства просвещения России. Конкурс проходит в рамках реализации Всероссийской программы по развитию советов обучающихся общеобразовательных организаций «Ученическое самоуправление».

Приняв участие в конкурсе, ученический совет Войсковицкой школы №2 занял шестое место во всероссийском отборочном этапе, став лучшим среди всех школ Ленинградской области! Наградой за выход в финал для войсковицкой команды стала целая смена во Всероссийском детском центре «Орлёнок». Там же, в Туапсе, в начале мая состоялся финал конкурса «Территория успеха».

На финальных испытаниях в «Орленке» встретились 29 команд. Они прошли «Кейс-конструктор», организовали выставку практик «Экспо», прошли ассесмент и выступили с самопрезентацией, разработали стратегические планы и провели открытые уроки. Также все участники представили экспертам профайлы.

По итогам финальных испытаний ученический совет Войсковицкой школы № 2 стал победителем конкурса в номинации «Лучший совет обучающихся», заняв третье место.

Руководитель ученического совета Кирилл Хохлов стал победителем в номинации «Лучший лидер совета обучающихся».

Куратор ученического совета Александр Кузьменко, готовивший ребят к конкурсу, победил в номинации «Лучший куратор совета обучающихся».

Поздравляем войсковицких школьников и их педагогов с достойной победой и желаем им дальнейших успехов!





Юлия Лысанюк