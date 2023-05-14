Из-за пожара пришлось эвакуировать 25 жителей дома в Коммунаре

14 мая в 3:40 сотрудники межрайонного отдела вневедомственной охраны по Гатчинскому району Ленинградской области, находясь на маршруте патрулирования, увидели, что из окна квартиры на девятом этаже здания валит густой дым, а в самом помещении были видны языки пламени. Наряд вневедомственной охраны передал информацию о происшествии в центр оперативного управления и вызвал на место спасателей, а затем незамедлительно направился к жилому зданию, сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Росгвардейцы оповестили жильцов подъезда, многие из которых не подозревали об опасности, о необходимости покинуть здание из-за пожара и организовали эвакуацию, в ходе которой здание покинули 25 человек.

Сотрудники Росгвардии осуществили оцепление места происшествия до приезда пожарных расчетов. Вскоре прибывшие по данному адресу спасатели ликвидировали очаг возгорания. В сгоревшей квартире был обнаружен труп неизвестного мужчины.

Фото: пресс-служба вневедомственной охраны по Санкт-Петербургу и Ленинградской области