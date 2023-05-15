В Ленобласти пройдут соревнования поваров

Профессия повара ― крайне важна, так как напрямую связана с благополучием и здоровьем человека. Кроме того, настоящие профессионалы своего дела поднимают престиж города или села, в котором работают. Сейчас, когда внутренний туризм получил мощный толчок для развития, в Ленинградскую область, в том числе, едут и за гастрономическими впечатлениями.

Соревнования кулинаров пройдут в Кингисеппском колледже технологии и сервиса. Торжественное открытие состоится 16 мая в 10:00 в городе Кингисеппе по адресу: пр. Карла Маркса, д. 3а. Онлайн-трансляция мероприятия будет организована по ссылке: https://rutube.ru/video/8ef0cc99f6ab7a10ed88b20e981598af

Организаторами выступают комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка и Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области при содействии Федерации рестораторов и отельеров России.

Победителю конкурса будет вручен Кубок Губернатора.