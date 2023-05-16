Гатчинский район готовится к борьбе с борщевиком

«Область предоставила средства, методики, консультации, аккредитованные организации, поселениям необходимо включиться в программу и работать. Борьба с борщевиком на землях муниципалитетов ― полномочия местной власти», — отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Жителям области, в случае обнаружения на территории борщевика, необходимо обратится в администрацию муниципалитета для включения в программу.

Также можно оставить сообщение о локации борщевика на портале «Госуслуги. Решаем вместе».

В 2023 году на проведение работ предусмотрено 63,6 млн рублей, работы планируют проводить 106 городских и сельских поселений 15-ти районов на площади 5 тыс. га, что на 10,8% больше, чем в прошлом году.

В Гатчинском районе планируется обработать 742,25 гектара в Большеколпанском, Войсковицком, Вырицком, Елизаветинском, Кобринском, Коммунарском, Новосветском, Пудомягском, Пудостьском, Рождественском, Сиверском, Сусанинском, Сяськелевском поселениях.

В 2022 году работы по уничтожению борщевика Сосновского вели 98 городских и сельских поселений и 30 сельскохозяйственных товаропроизводителей Ленинградской области на площади 8,5 тыс. га.