В Ленобласти ― экологическая неделя

Экологическая неделя в Ленинградской области стартует в ближайшую пятницу.

19 мая состоятся акция по расчистке прибрежной зоны водного объекта регионального значения в Тосненском районе Ленинградской области – Смолина ручья, а также посадка саженцев молодых деревьев в границах городского парка города Тосно. Мероприятие организовано комитетом по природным ресурсам и комитетом госэконадзора Ленобласти при содействии администрации города.

20 мая пройдет ежегодная акция «Всероссийский день посадки леса» национального проекта «Экология» с центральным мероприятием в Приозерском районе Ленинградской области.

Также в этот день сотрудники экомилиции совместно с садоводами выйдут на очистку территории лесного фонда возле массива Дунай во Всеволожском районе Ленинградской области.

23 мая в ЛГУ им. А.С. Пушкина на Факультете естествознания, географии и туризма состоится открытый экологический урок. Старшеклассникам школ Ленинградской области презентуют проекты, разрабатываемые студентами вуза для улучшения экологии Ленинградской области, расскажут о направлениях обучения для будущих экологов и о том, какие кадры нужны на будущих предприятиях по переработке отходов, строящихся на территории Ленинградской области. Также школьники примут участие в эко-квесте и проверят свои знания в области экологии.