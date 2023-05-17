В Дружной Горке убит чиновник

16 мая в Сиверский отдел полиции обратилась жительница Дружной Горки. Она заявила, что ее мужу нанесли несколько ножевых ранений в подъезде дома на улице Введенского. От полученных ран он скончался.

Выехавшие на место происшествия полицейские обнаружили тело мужчины 1984 года рождения с множественными колото-резаными ранениями. По данному факту следственным отделом по городу Гатчине следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ: убийство.

В ходе следственно-оперативных мероприятий в совершении данного преступления был изобличен мужчина 1963 года рождения. Подозреваемый задержан и допрашивается, ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следователем направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщает портал 47news, вероятной причиной происшедшего стал затянувшийся конфликт на почве землеустройства участка подозреваемого. 16 мая гражданин в очередной раз пришел в администрацию к начальнику отдела для решения своего вопроса и в очередной раз с ним поругался. После рабочего дня он подкараулил чиновника в подъезде и набросился на него с ножом….

Ночью злоумышленник сам явился в Сиверский отдел полиции и сдался.

Администрация Дружногорского городского поселения опубликовала некролог:

- Вчера, 16 мая 2023 года, на 38 году жизни трагически погиб Олег Игоревич Виноградов, начальник отдела градостроительства, земельных и имущественных отношений.

Виноградов Олег Игоревич родился 16 августа 1984 года в городе Ленинград. В 2006 году окончил с отличием ЛГУ имени А.С. Пушкина по специальности «Юриспруденция».

12 августа 2013 года поступил на работу в администрацию Дружногорского городского поселения на должность ведущего специалиста по земельным вопросам. В августе 2014 года был переведен на должность начальника отдела градостроительства, земельных и имущественных отношений.

За время работы Олег Игоревич зарекомендовал себя добросовестным работником, пользовался уважением и авторитетом в коллективе. Вся его жизнь - бесконечная преданность выбранному делу и служение людям. Он всегда был отзывчивым, чутким и неравнодушным к чужим проблемам. Всегда протягивал руку помощи нуждающимся и поддерживал не только словом, но и делом.

Олег Игоревич отличался исключительным трудолюбием, был настоящим профессионалом своего дела, увлеченным и уважаемым человеком.

К любому порученному делу относился с высшей степенью ответственности. Заслужил авторитет у коллег из других администраций Ленинградской области, часто помогал с консультациями по имущественным и земельным вопросам.

У Олега Игоревича остались жена и трое несовершеннолетних детей.

Администрация выражает соболезнования родным и близким и безмерно и безутешно скорбит вместе с ними».