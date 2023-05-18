Как сегодня можно заработать на сдаче макулатуры

Несмотря на развитие технологий, искусственный интеллект или переход на "зеленую экономику", в мире стали потреблять на 26% больше бумаги. И если вы не сортируете мусор, то не сомневайтесь, что весь ваш картон и бумага имеет только одно будущее - разлагаться на полигоне. Так что эти огромные запасы бумаги нужно просто вовремя собрать.

Для переработки в обычном пункте приема у вас будут готовы принять всю продукцию из целлюлозы, в том числе бумажные обои, яичные лотки, спичечные коробки (без терки) и так далее. Главное, чтобы в составе была только целлюлоза, то есть не подойдет упаковка с дополнительным покрытием: бумажная одноразовая посуда, фотобумага, ну или наждачная бумага. Важно еще, чтобы бумага была чистой (поэтому коробки из-под пиццы не подходят). Горелая бумага тоже не подойдет.

Cамая выгодная для сбора - это офисная бумага, за нее можно получить от 10-15 рублей за кг, все остальные категории идут уже от 5 до 8 рублей за кг. Лучше привозить на пункт от тонны макулатуры, потому что тогда тариф выгоднее. Еще в пункте приема вам могут снизить стоимость товара, если вы привезли все вместе, а не разделили по фракциям.

Первый круг

Сбор бумаги - это отличный способ развивать свои коммуникативные навыки. Так, одна обычная семья не производит столько вторсырья, чтобы на нем зарабатывать. Допустим, вы собрали и отвезли в пункт приема 50 кг макулатуры и получили за нее 400 рублей. Почти всю сумму, скорее всего, вы отдадите за бензин.

Чтобы постепенно увеличивать объемы товара, можно начать привлекать друзей. Предложите им откладывать макулатуру для вас.

"Многие люди охотно собирают макулатуру и этой идеей интересуются. Так что привлечь в эту идею друзей - достаточно простой вариант", - рассказал "Российской газете" директор компании "Зеленый офис", которая занимается приемом макулатуры, Андрей Калинин.

Еще один вариант: можно привлечь людей из своего дома. Написать в чат подъезда или повесить объявления, можно предложить жителям соседних домов. Если у вас нет машины, то некоторые компании по сбору вторсырья имеют бесплатный вывоз. Деньги за это вы не заплатите, но на цене товара это, конечно, отразится.

Второй круг

Если вы уверены в себе, организовали небольшой объем и получили первый опыт сдачи вторсырья в пункт приема, то можно расширяться.

"На макулатуре реально зарабатывать, но для этого вам нужно очень много знакомств. Нужно искать подход и договариваться с людьми в офисах, магазинах. Офисам макулатура не нужна, они от нее только рады будут избавиться. Там обычно очень поддерживают эту идею", - говорит Калинин.

В каждом офисе образуется огромное количество бумаги, даже если там электронный документооборот. Более того, офисная бумага самая дорогая, а еще она компактная и одного размера, в отличие от коробок. В легковую машину влезет 150 кг офисной бумаги, в "Газель" - 600-700 кг непрессованного картона. Очевидно, что выгоднее договариваться с несколькими организациями в бизнес-центре, а еще можно так просчитывать маршрут, чтобы было удобно заезжать сразу в два, три или четыре бизнес-центра.

"Если несколько офисных зданий рядом, то вообще дел на пять минут. Ходи и коробочки грузи", - рассуждает Калинин.

Еще можно разместить объявления о сборе макулатуры на разных сайтах типа "Авито" и "Юлы". Кстати, такая деятельность для физлиц не облагается НДФЛ. Еще одна дополнительная опция: если у вас получается наладить регулярные поставки вторсырья на несколько тонн, то можно заключить договор с пунктом приема, зафиксировать более выгодную цену и, соответственно, увеличить свой доход.

Третий круг

Пункты приема вторсырья (необязательно ограничиваться только макулатурой) очень востребованы, главное - просчитать логистику и выбрать правильное место. Хотя в первое время это может быть ваш гараж.

"Важно смотреть, насколько далеко вы находитесь от переработчиков макулатуры. В Центральной России их много, 70% гофрокартона здесь делают из вторсырья, компаниям оно нужно. В Сибири и на Дальнем Востоке, конечно, с этим сложнее", - говорит Калинин.

Хотя в новостях все чаще говорят о том, что на Дальнем Востоке и в Сибири открываются производства картона из вторсырья. И связано это, скорее всего, с тем, что рынок продукции из дерева все активнее переориентируется на восток страны, так что сейчас создать там проекты по сбору вторсырья самое время.

Уроки истории

В СССР начали больше заниматься сбором вторсырья с 1960-х годов, когда остро встал вопрос с дефицитом сырья. Собирали макулатуру, для этого открывали пункты приема рядом с магазинами. Часто в крупных магазинах можно было сдать макулатуру, ее там сразу взвешивали и сортировали, а принесший мог взять другой товар.

В 1970-х годах в советских школах ввели норматив по сбору - 15 кг. Школьники выносили из своих и соседских квартир килограммы старых журналов, тетрадок, газет. Собравший больше всех макулатуры пионер получал грамоту или путевку в лагерь. Каждый учащийся ежегодно собирал и сдавал до 15-20 кг макулатуры, за которые школа получала отчисления от государства (до 20 копеек за кг).

Для привлечения к этой работе взрослых в 1974 году Госснаб и Госкомиздат СССР запустили эксперимент: за 20 кг бумаги, сданной в сеть приемных пунктов "Стимул", выдавали талон на приобретение дефицитной литературы. Таким образом можно было получить книгу Жюля Верна, Жоржа Сименона или Джеймса Фенимора Купера. По подсчетам экспертов, за время этой кампании было издано 117 наименований книг тиражом 130 млн экземпляров. От населения таким образом было получено 2,6 млн тонн отходов.

Светлана Задера

«Российская газета» https://rg.ru/2023/05/17/cennye-bumagi.html





Фото freepick.com