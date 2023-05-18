Корюшка пришла!

Серебро Ладоги

«Ладожское серебро» – так называют знатоки эту маленькую рыбку. Каждую весну корюшка спешит в Ладогу на нерестовый ход, а сотни рыбаков расставляют свои сети в устьях рек Волхов, Свирь и Сясь. Похвастаться уловом они приезжают в Новую Ладогу, где по традиции проходит фестиваль «Корюшка идёт!». В особой рекламе это событие не нуждается – народ и сам стекается в Волховский район, как рыба на приманку.

Уже на подходе к набережной Волхова тебя окутывает облако огуречного запаха, характерного для корюшки. Как только её здесь не готовят! Сушеная, вяленая, копчёная, жаренная и, конечно, свежая – то тут, то там она поблескивает серебристой чешуёй на высоких прилавках. Особой популярностью пользуются «снеки» из корюшки – зажаренная до золотистой корочки рыба, которая подаётся в кульках из грубой бумаги. Соль и масло – вот и все специи. Получается вкуснее чипсов или сухариков, и уж точно полезнее!

– А мы торгуем копчёной корюшкой. Этот рецепт менее известен, но тоже очень вкусно, – протягивают мне бумажный конверт с шоколадного цвета рыбёшками молодой парень.

Присматриваюсь. Двое мальчишек ловко фасуют деликатесы для гостей фестиваля. На свежем воздухе работа спорится, торговля идёт бодро. На часах – меньше полудня, а туристы аппетит уже нагуляли.

– На протяжении недели мы коптили её вместе с отцом. Вначале, конечно, промывали, засаливали. Сами вертели эти конверты. Было не до сна, но зато очень интересно, – делится впечатлениями одиннадцатиклассник Антон Русанов. – Главная фишка рецепта – рыбка хоть и пахнет дымком, но тот самый огуречный вкус тоже сохраняется.

Дегустация оправдывает ожидания: семья Русановых не зря старалась. Ночную подготовку к ярмарке я оценил – получилось очень вкусно.

Гастрономический рай

Впрочем, готовились не только Русановы. Более 20 предприятий привезли свою продукцию на праздник ладожской рыбки. Рыбаки и фермеры представили на выбор не только корюшку, но и ряпушку, карпа, щуку, форель и даже копчёную осетрину. Дымились гигантские сковороды, шкварчала на них рыбка. Гурманы смогли оценить уху и котлеты из деликатесного клариевого сома, которого с недавних пор выращивают и в Ленинградской области. Не было на прилавках разве что рыбки в сахаре, а так – всё что душе угодно. Например, ценители уличной еды могли отведать шавермы с корюшкой и даже рыбные чипсы. Всё – из своих, ленинградских продуктов.

Зрители такое разнообразие оценили по достоинству: в этом году фестиваль собрал рекордные 25 тысяч гостей. Так и рождаются гастрономические бренды, которые прославляют регион на всю страну.

– Этот праздник зарождался как небольшое мероприятие, посвящённое нашим рыбакам, которые в апреле-мае, а иногда и с середины марта добывают корюшку в непростых погодных условиях. Они трудятся и в весенние шторма, и при резких перепадах температуры. За пять лет это событие приобрело внушительные масштабы: в Ленобласть приезжают гости из Москвы, Петербурга, Великого Новгорода, Пскова, Карелии и даже Тюмени, – обратился к зрителям глава 47-го региона Александр Дрозденко.

Александр Юрьевич пожелал отдыхающим хорошего настроения, а рыбакам – большого улова. И лично выпустил с причала мальков сига, дав старт традиционной акции по увеличению популяции рыбы в водоёмах Северо-Запада. В этом году в большое плавание отправились 4,8 тысяч особей волховского сига. Настоящий вклад региона в природное богатство Приладожья.

Рыбка-кормилица

Не обошёлся фестиваль и без памятных событий. В этом году его посвятили 80-летию прорыва блокады Ленинграда. Людям было что вспомнить: ведь в годы Великой Отечественной войны корюшка спасала от голода тысячи ленинградцев и жителей области.

Акватории Финского залива и Ладожского озера в то время беспощадно обстреливали и бомбили захватчики. Особенно тяжело было осенью 1941-го и зимой 1942-го годов. Яростные атаки противника совпали с периодом страшного голода. Но всё это не помешало подвигу рыбаков: жители Новой Ладоги ежедневно выходили на промысел, с угрозой для жизни добывали корюшку и отправляли в Ленинград.

Этому героическому труду организаторы фестиваля посвятили театрализованное представление «Новая Ладога – город рыбаков». По Волхову прошёл парад рыболовецких судов в сопровождении воспитанников центра детского парусного туризма. В это же время рядом с главной сценой реконструкторы в костюмах рыбаков сороковых годов раздавали зрителям походную уху в мисках – еду, которая когда-то стала спасением для многих.

Время удивляться

– Вы знаете, я никогда в жизни не пробовала корюшку. Оказывается, она такая вкусная, – делится впечатлениями Софья Лосякова, учащаяся Санкт-Петербургского рыбопромышленного колледжа. – Сюда приехала с родителями специально из Санкт-Петербурга. Мне уже сказали, что ладожская корюшка самая лучшая, по вкусу она отличается от балтийской.

В этот день люди открывали для себя не только вкус корюшки, но и новые туристические маршруты. Любой желающий мог взять экскурсию с аудиогидом по достопримечательностям Новой Ладоги. А в информационно-туристском центре «Серебряное ожерелье России» специалисты рассказывали о перспективных местах для отдыха в Ленинградской области – в том числе с уклоном в рыбалку и гастрономию.

– Фестиваль «Корюшка идет!» – пример успешного развития событийного туризма. Одно из важнейших мероприятий нашего региона, которое одновременно продвигает и наши гастрономические бренды, и местные достопримечательности, – рассказала нам Ольга Голубева, заместитель председателя комитета по культуре и туризму.

Действительно, праздник этот из чисто гастрономического уже давно превратился в событие для всех и каждого. Ценят его не только приезжие, но и местные жители.

– Мы приезжаем сюда из Волхова всей семьёй: я, муж и двое сыновей – Иван и Даниил, – вступает в беседу Светла Воженова, гость праздника. – Мы постоянные посетители. Здесь очень атмосферно, хорошая музыка, много различных зон для детей. И каждый раз покупаем сувениры на память.

Сезон продолжается

Отдельным пунктом программы стал конкурс рыбной ловли. Берег Волхова был усеян рыбаками: каждый захватил свои снасти, приманку, талисманы на удачу. Помимо суровых мужчин-рыболовов встречались и прекрасные «рыбачки».

– Я приехала из Калининграда в гости к брату в Кириши. Узнали про фестиваль, и вот мы здесь. Хотя у меня сегодня вообще-то день рождения. Я так люблю рыбалку, что решила поучаствовать. Это моё хобби с детства, даже моторка своя есть. – поделилась с нами Ольга Вознюк.

Кстати, в итоге Ольга заняла одно из призовых мест в конкурсе – поздравлял её лично губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Вручил девушке цветы и кубок победителя.

Впрочем, на этом рыбалка не закончилась: у рыболовецких артелей сезон в самом разгаре. К середине мая они выловили уже 950 тонн ладожской корюшки – 87% от установленной квоты. Ну а общий улов этой весны наверняка превысит тысячу тонн. Пожелаем им больших уловов, а всем ленинградцам – хотя бы раз за сезон попробовать знаменитую ладожскую рыбку.

Алексей Астапчик

Фото автора