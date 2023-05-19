Никогда не становитесь между мужем и женой

…В ноябре в приемный покой Гатчинской больницы был доставлен молодой мужчина с диагнозом: перелом ребер со смещением, пневмоторакс, закрытая травма головы, ушиб легкого, перелом правой челюстной пазухи и другими повреждениями. Медики отправили телефонограмму в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили, что мужчину прямо возле дома и в подъезде избил знакомый – некий Жасур М. из Узбекистана. В тот вечер потерпевший был дома – в квартире на Гатчинской улице. Его супруге позвонил этот Жасур, муж ответил вместо нее на звонок и услышал оскорбления в свой адрес. А через некоторое время в стену постучали. Квартира – на первом этаже, стучали с улицы. Хозяин выглянул в окно и увидел Жасура в компании двух приятелей. Он вышел из квартиры и опрометчиво открыл дверь в подъезд…

Бить стали сразу, все втроем – руками и ногами по различным частям тела. Всего нанесли не менее двадцати ударов. Мужчина упал. Его продолжили бить ногами. После этого ему удалось встать, вбежать в подъезд и подняться до лестничной площадки второго этажа, но его настигли и там. Жасур с приятелями нанесли ему еще два десятка ударов по голове, телу, по рукам и ногам. Потом на лестницу вышли соседи, нападавшие прекратили избиение и ретировались.

Избитый сам вызвал себе «скорую помощь», которая и доставила его в больницу.

В результате умышленных совместных действий Жасура-сотоварищи потерпевшему была причинена закрытая тупая травма грудной клетки с переломами передних отрезков правых ребер, осложнившаяся скоплением крови и воздуха в правой плевральной полости. По признаку опасности для жизни данное повреждение расценивается как тяжкий вред здоровью.

Потерпевший опознал Жасура, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 111 УК РФ.

Свидетели – соседи по подъезду – рассказали, что в тот вечер услышали крики о помощи на лестничной площадке. Выглянули, поднялись на второй этаж и увидели сидящего на корточках соседа с первого этажа, на лице которого расплылся большой багровый синяк. Рядом с ним стояли мужчины восточной национальности. При появлении соседей мужчины убежали.

…По словам знакомых потерпевшего и обвиняемого, в этой ситуации сложился своего рода треугольник, и все произошло из-за женщины. У жены потерпевшего были некие взаимоотношения с обвиняемым, и она жаловалась ему на мужа, просила заступиться. Он, видимо, заступился – на четыре года колонии. Дама же, по ее собственному признанию, в тот вечер распивала спиртное в компании знакомого и во время совершения преступления была изрядно пьяна. О том, что мужа избивают на лестнице, узнала, когда пробудилась от мертвецкого сна.

…На следующий день Жасур и его подельники не вышли на работу – опасались, что избитый мужчина подаст заявление в полицию. Их опасения оправ-дались. Всех троих задержали и привлекли к уголовной ответственности. В отношении подельников дело выделили в отдельное производство. Жасура аре-стовали. По окончании предварительного следствия он предстал перед судом.

В судебном заседании гражданин М. свою вину признал частично. Он рассказал, что позвонил жене потерпевшего, но трубку взял муж и стал его оскорблять. Тогда он с двумя своими знакомыми поехал на разборки. Бил, якобы, он один. Товарищи ударов не наносили – рядом постояли. Но суд критически отнесся к этому заявлению и счел вину подсудимого полностью доказанной совокупностью исследованных доказательств.

Показания подсудимого вообще были противоречивыми. То он говорил, что вошел в подъезд один, а приятели остались на улице, то – что он только пообщался с потерпевшим на площадке возле квартиры, но не бил, а лишь оттолкнул от себя, отчего тот упал на лестнице, а потом встал и сразу зашел в свою квартиру. Суд не поверил данным показаниям, поскольку они противоречили рассказу и самого пострадавшего, и свидетелей – соседей.

Действия гражданина М. суд квалифицировал по части 3 статьи 111 УК РФ, поскольку он совершил умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, группой лиц по предварительному сговору. Об умысле свидетельствует нанесение потерпевшему большого количества ударов руками и ногами в область расположения жизненно важных органов. Каких-либо оснований считать, что потерпевший посягал на подсудимого, суд не нашел. О совершении преступления группой лиц по предварительному сговору свидетельствует согласованный характер действий подсудимого и подельников, а также то обстоятельство, что совершению преступления предшествовал телефонный конфликт. Нападение было совершено непосредственно после разговора и появления Жасура возле дома потерпевшего.

При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность и характеристики обвиняемого. Жасур М. – гражданин иностранного государства, не судим, женат, имеет двоих малолетних детей. Официально не трудоустроен; органами местного само-управления и сходом граждан населенного пункта у себя на родине характеризуется положительно. Имеет на иждивении пожилую тяжелобольную мать. В ходе рассмотрения уголовного дела он в полном объеме возместил потерпевшему причиненный вред, выплатив 40 тысяч рублей в качестве компенсации. Материальных претензий потерпевший к нему не имеет.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел наличие маленьких детей и добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда. Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не усмотрел. С учетом вышеперечисленного суд счел необходимым назначить подсудимому наказание в виде ре-ального лишения свободы, определив местом отбывания исправительную колонию строгого режима.

Меру пресечения в виде содержания под стражей оставили без изменения до вступления приговора в законную силу. Время ареста зачтется в срок отбывания наказания из расчета день за день.

Гатчинский городской суд признал Жасура М. виновным по части 3 статьи 111 УК РФ и отправил его в колонию строгого режима на четыре года. Взаимоотношения с чужой женой до добра не довели. Как говорил Михаил Жванецкий, никогда не становитесь между мужем и женой: они между собой разберутся, а вы в этот дом больше не войдете.

Андрей Соколов