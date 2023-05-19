Полезным инициативам ленинградцев — международное признание

Заявки принимаются на портале. Принять участие могут граждане России старше 14 лет, в том числе, волонтеры, НКО или бизнес-компании, в одной из 11 номинаций. В их числе – помощь животным, незащищенным слоям населения, экология, туризм, раскрытие талантов, добровольчество, наука и другие. Подробное описание номинаций и этапов Премии представлено на официальном сайте премия.мывместе.рф

Важное условие – представленный проект должен уже иметь результаты и планы развития на будущий год. Эксперты выберут лучшие из них. Победители получат гранты на сумму до 3 миллионов рублей, статус «Партнер национальных проектов», путешествие по России, прохождение образовательной программы, бесплатное участие в ПМЭФ и продвижение в средствах массовой информации. Кроме того, они смогут выбрать наставника из числа членов Оргкомитета, известных государственных и общественных деятелей, первых лиц страны.