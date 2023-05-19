В Гатчине открылась выставка иконописи

Философ и публицист Е.Н. Трубецкой называл древнерусскую иконопись несравненным языком религиозных символов и смыслов, красоту и мощь которого не могут передать никакие слова. История иконописи насчитывает около двух тысяч лет. Несмотря на то, что после революции в России она была прервана на долгие десятилетия, ее чудесный язык был и остается живым.

Выставка гатчинских иконописцев в нашем городе действительно проводится впервые. Но на самом деле, как напомнил руководитель духовно-просветительского центра при Покровском соборе Геннадий Богданов, иконописное сообщество Гатчины и Гатчинского района сложилось уже давно.

Встреча с живой иконой

- Гатчина была одним из первых городов, где начали образовываться сообщества, посвященные церковно-приходскому искусству, - рассказал Геннадий Богданов. - Это стало происходить еще в 1970-1980-х годах. Конечно, в то время художникам приходилось учиться буквально с нуля, то есть первые наши иконописцы были, по сути, самоучками. Позже в Гатчине появились иконописные школы, в которых преподавали уже настоящие мастера.

Иконопись называют «богословием в красках», ведь икона без слов может рассказать человеку о многом. В связи с этим икону не может писать человек невоцерковленный, незнакомый с богословием.

- Главная задача художника-иконописца - чтобы в икону был привнесен образ, - говорит Геннадий Викторович. - Иконы пишутся не просто так: когда иконописец работает, он опирается на свой опыт церковной жизни. Это большая ответственность, которую человек на себя возлагает. Пишущие иконы должны постоянно находиться в молитве и в духовном посту, который подразумевает собой особое сосредоточение и внимание... Люди, которые начинают писать иконы, отталкиваются от старых образцов, но потом, приобретая свой собственный внутренний опыт, начинают формировать свой собственный стиль. Иконы при этом остаются глубокими, проникновенными и захватывающими дух.

Иконописные произведения у нас чаще всего воспринимают именно как иконы, а не как произведения искусства.

- Но ведь иконопись — это ещё и высокое искусство! - говорит Геннадий Богданов. - Как на любой другой вид искусства, каждая эпоха накладывает свой отпечаток и на иконопись. На этой выставке представлена иконопись XXI века. Эти различия становятся понятны не сразу. Должно пройти какое-то время, чтобы мы, посмотрев на икону, увидели ее особенности, свойственные эпохе написания... На мой взгляд, эта выставка важна тем, что знакомит зрителя с живой, настоящей иконой. Мы живем в такое время, когда полиграфия чрезмерно заполонила церковное пространство. Но иконы, как и храмы, все же должны нести в себе индивидуальный отпечаток. Авторство, индивидуальный подход делают икону настоящей драгоценностью.

Чтобы увидели все

О том, как родилась идея выставки «Образ», рассказала инициатор создания экспозиции, художник-иконописец Полина Молитвина.

- Идея создания выставки родилась в гостях у моей коллеги, иконописца Натальи Синкевич, - говорит художница. - У нее дома, на стенах, я увидела маленькие иконы, написанные не на заказ. И я поняла, что эти прекрасные иконы никто, кроме Натальи и ее родителей, не увидит. Мне захотелось организовать такую выставку, чтобы такие иконы могли увидели все. Мы стали продумывать эту тему с художником-иконописцем Евгенией Давыденко, связались с другими гатчинскими мастерами, узнали, что при Покровском соборе есть прекрасный выставочный зал, где наши выставки могут проходить регулярно.

Как говорит один из участников выставки «Образ», настоятель храма Святителя Николая Чудотворца в посёлке Карташевская, протоиерей Николай Груздев, конечно, более естественно, когда иконы находятся в храме или в доме, и мы молимся перед ними.

- Но икона является не только предметом для молитвы (хотя как раз это самое главное), - считает отец Николай. - Икона — это еще и художественное произведение. Стилевое разнообразие икон велико — об этом говорит и огромная история иконописания. Думаю, такая выставка полезна как для самих иконописцев, так и для ее посетителей. Зрители могут увидеть иконы с новой стороны, тем более что не всегда удобно в храме рассматривать иконы с точки зрения их художественных достоинств. На выставке же такая возможность есть. Иконописцы могут посмотреть на свои иконы среди других — это полезно для их внутреннего опыта.

Знаки прочтения

На выставке «Образ» представлена необычная икона Пресвятой Богородицы «Державная воспреемница». Как говорит ее автор, иконописец Виталий Грошев, она - одна из единственных в своем роде.

Многим известна история знаменитой иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте с грошиками», обретенной в 1888 году после удара молнии в церковь. На этой иконе, как известно, раскиданы одиннадцать монеток — по числу персонажей композиции. На выставке в Гатчине впервые представлено ее новое прочтение.

- Изображенные на иконе люди очень напоминают царственных мучеников - императора Николая II и членов его семьи, - говорит Виталий Грошев. - Как свидетельствуют очевидцы, икона Божией Матери «Всех скорбящих Радосте с грошиками» стала для царской семьи пророчеством ее трагической судьбы. В новом прочтении иконы их образы раскрываются в своем истинном значении.

На выставке можно увидеть также иконы художника-иконописца, преподавателя детской художественной школы Гатчины Вадима Киновича. Кстати, Вадим Георгиевич был одним из первых, кто организовал в Гатчине школу иконописи (такие занятия проводятся и сейчас).

- На выставке представлены небольшие работы, которые писались не для храма, а просто для себя, - говорит Вадим Кинович. - Часть работ написана в забытой технике восковой живописи (инкаустика), в которой писали ещё в самые древние времена. Две иконы написаны с помощью всего трех красок — белой, черной и красной охры: в такой технике писал Феофан Грек. Интересно, что в такой же выразительной технике, с использованием минимального количества цветов, расписывались многие древние храмы.

- Древнее искусство иконописи надо возрождать, - считает Вадим Георгиевич. - Иконы в первую очередь пишутся для храма и для молитвенных уголков в домах, но вот само это искусство остается закрытым для людей.

Иконопись как поле для творческого поиска

Как говорит Геннадий Богданов, выставка показывает, что моменты поиска существуют и в иконописи. Современная иконопись — это уже не копирование: несмотря на строгое следование канону, в ней все чаще задействован творческий подход, а значит, она становится авторской. На выставке «Образ» рядом с иконами опытных мастеров можно увидеть и работы молодых талантов, в которых также проявляется уникальный авторский стиль.

В очень интересной манере выполнены иконы Екатерины Ковальчук. Знакомые образы святого Иоанна Предтечи и святого Иоанна Богослова словно окутаны нежной пастельной дымкой, что придает им особую мягкость и поэтичность.

Екатерина Ковальчук окончила иконописное отделение Санкт-Петербургской духовной академии. Самостоятельно работает около семи лет. Иконописцем решила стать, когда ей было всего девятнадцать лет — по ее словам, на очень большом духовном подъеме.

- Эти иконы были написаны не для заказа, а во время творческого поиска, - говорит Екатерина. - Я хотела попробовать новую фактуру, новый способ письма лично для себя. Здесь более живая линия, более фактурные тона. Такой техникой мне хотелось показать особенное значение, например, Иоанна Богослова. Он самый необычный евангелист, у него самые тонкие и мистические тексты. Его называли Апостолом любви, а любовь, как известно, имеет особое значение для христианства. И это мой любимый святой...

Любимый святой иконописца Ирины Жицковой — святой преподобный Серафим Вырицкий. На выставку в Гатчине Ирина Вячеславовна представила две иконы батюшки Серафима, выполненные в разных цветовых решениях. Художница училась иконописи в мастерской подворья Оптиной пустыни в Санкт-Петербурге.

На выставке также можно увидеть иконы Натальи Синкевич и Евгении Давыденко. Мозаичные иконы по евангельским сюжетам представила художник Инна Груздева.

Икона как молитва художника

Организация любой выставки — непростой труд. Много сил в организацию этой экспозиции вложила гатчинская художница Евгения Давыденко. У Евгении Валерьевны - большой опыт не только в написании икон, но и в проведении выставок иконописи как в России, так и за рубежом.

- Вся история религиозной живописи – это огромный, необъятный пласт культуры, - говорит Евгения Давыденко. - Стиль может быть очень разным, но иконописцы должны строго придерживаться канона. Канон и стиль очень тесно друг с другом связаны: одно и то же событие можно изобразить в разных стилях, но важно, чтобы стиль не перебивал канон, то есть смысл... Задача церковного искусства, в первую очередь – создание молитвенного образа, а вовсе не проявление своей собственной индивидуальности. То есть мы должны максимально понятным художественным языком изложить древний смысл. Смысл иконописи понятен каждому: икона для того, чтобы, молясь перед ней, возносить свой дух к Богу, Божией Матери и святым. А для того, кто ее пишет, она имеет смысл тот же самый: пропуская через себя духовный опыт, художник излагает его в красках и молится таким способом...

Организаторы выставки надеются, что это замечательное начинание будет продолжено.

- Надеюсь, что к следующей выставке у нас будет теоретическое сопровождение в виде лекций, - говорит Полина Молитвина. - Чтобы суметь прочитать иконы, нужно владеть определенными знаниями. На наших встречах мы будем говорить и о богословии иконы, и о ее роли в богослужении, и о современной иконописи. Я думаю, это будет очень полезно и для церковной жизни, и для всех, кто интересуется искусством.

Выставка гатчинских иконописцев «Образ» продлится в духовно-просветительском центре Покровского собора Гатчины до 30 мая. Адрес: Гатчина, ул. Красная д. 1Б.

Юлия Лысанюк