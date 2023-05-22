Ленинградская область помогает сиротам с жильем

«Наш регион всегда был среди лидеров в России по темпам приобретения жилья детям-сиротам. Сегодня к переезду в новые квартиры готовятся почти 200 ребят. При этом мы видим, что количество детей, достигших совершеннолетия выросло на 179 человек, в том числе за счет тех, кто решил переехать в Ленинградскую область из других субъектов. Областное финансирование у программы крепкое, но, конечно, при возможности его нужно расширять», — рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Как отметил председатель комитета по строительству Ленинградской области Виталий Лазуткин, исполнение федеральной части программы уже перевыполнено в два раза. Чтобы поддержать темпы приобретения жилья и предоставить жилье большему количеству нуждающихся, комитеты по строительству и социальной политике направят заявку на внесение поправок в региональный бюджет. Вместе с тем органы местного самоуправления наделены полномочиями предоставлять очередникам арендное жилье по льготным ценам.

Участники программы преимущественно выбирают городскую местность, и только 14 % очередников приобретают жилье на сельских территориях. При этом по темпам реализации программы лидером стал Тихвинский район. Только здесь с начала года приобретено 26 жилых помещений. Благодаря широкой финансовой поддержке из регионального бюджета в 2023 году район планирует полностью расселить всех очередников.