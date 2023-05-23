Пушкинский праздник в Гатчинском районе

Музей «Дом станционного смотрителя»

3 июня в музее «Дом станционного смотрителя», первом в России музее литературного героя, актеры театра «На Литейном» покажут спектакль «Станционный смотритель». Это уникальная возможность почувствовать атмосферу ушедшей эпохи, увидеть героев известного произведения А. С. Пушкина там, где, по замыслу автора, начиналась их история, попытаться понять, почему всё сложилось так, как сложилось…

Начало спектаклей в 14.00 и 16.00. Продолжительность – 40 минут.

Стоимость билета: 500 руб. Билет на спектакль дает право посещения экспозиции музея.

По вопросам группового посещения: neyman@lenoblmus.ru, 8 931 595 56 89

Билеты можно приобрести на сайте: https://naliteinom.ru/index.php/afisha-lo

Также в 12.30 и 15.00 вы можете присоединиться к праздничной экскурсии по музею, который недавно открылся после реставрации с новой экспозицией. Истории пушкинских героев и путешествий в XIX веке, погружение в текст знаменитой повести, интерактивные задания и многое другое – все это ждет участников действа.

Участие – по предварительной записи по тел.: 8 931 287 54 66

Стоимость: взрослые - 300 руб., лица от 16 до 18 лет – 200 руб., дети до 16 лет – 100 руб. С полным списком льгот можно ознакомиться в музее.

Адрес: Ленинградская область, Выра, Большой пр., 32 А

6 июня посетители смогут принять участие в игровой фольклорной программе «Настоящие деревенские сказки». Участие – по входному билету в музей. Подробности – по тел. 8 931 287 54 66

Музей – усадьба «Суйда»

3 июня в 12.30 будет дан старт празднику в музее-усадьбе «Суйда» – имении «Арапа Петра Великого». На экскурсии по музею вы узнаете, каким образом усадьба связана с семьей Ганнибала и Александром Пушкиным, какие подлинные предметы сохранились со времен прадеда великого поэта и какова история этого места.

Продолжением праздника станет моноспектакль «Пушкин. Роман с музой» в 13.00. Стихи и романсы М. Глинки, Н. Римского-Корсакова, Г. Свиридова, П. Чайковского и других композиторов, а также элементы кукольного театра сплетутся в затейливое музыкальное произведение. Вы узнаете о Пушкине из воспоминаний современников, его друзей и недругов, из его личных писем и дневников, будете смеяться и плакать при встрече с поэтом.

Стоимость: 350 руб. (экскурсия и моноспектакль)

Участие – по предварительной записи по тел.+7 (813) 715-89-70

Также каждый час с 10.00 до 17.00 в музее проходят обзорные экскурсии.

Стоимость: 200 руб.

Адрес: Ленинградская область, Гатчинский район, посёлок Суйда, ул. Центральная, 1

Музей «Домик няни А.С. Пушкина»

3 июня с 14.00 до 16.00 в музее самой известной няни в России пройдет театрализованная концертно-интерактивная программа с песнями, танцами и частушками.

В это же время во дворе музея будут работать «Ремесленная слобода» и творческая мастерская: каждый сможет купить или сделать себе сувенир по душе. Мастер-классы по изготовлению традиционных игрушек и украшений в различных техниках, по росписи фигурок из солёного теста, декору деревянных сувениров не дадут заскучать ни взрослым, ни детям. Также желающие смогут приобрести авторские изделия и подарки ручной работы, выполненные в таких техниках, как валяние, вязание, плетение, лоскутное шитьё и др.

Каждый час с 10.00 до 16.00 в музее проходят сборные экскурсии, посвященные Арине Родионовне.

Стоимость: 240 руб. (экскурсия)

Адрес: Ленинградская область, деревня Кобрино, 27

Давайте вместе отметим день рождения любимого поэта!