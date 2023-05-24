Добровольная пожарная команда «ОДК-Сервис» представила Гатчинский район на областных соревнованиях

Гатчинский район представляла команда авиаремонтного предприятия АО «ОДК-Сервис». Гатчинцы достойно выполнили все конкурсные задания, включая тушение условного пожара и оказание медицинской помощи пострадавшим. В итоге, по сумме баллов, команда «ОДК-Сервис» вошла в пятерку лидеров среди 18-ти команд региона.

В объектовую добровольную пожарную команду «ОДК-Сервис» вошли шесть человек, включая тренера — начальника отдела пожарной безопасности предприятия Сергея Леонтьева.

По словам участников, руководство МЧС России по Ленинградской области и организации «Леноблпожспас» высоко оценили подготовку и вклад команды «ОДК-Сервис» в защиту населения от пожаров в Гатчинском районе.





Вера Кожевникова