Ленобласть – лидер по цифровизации градостроительства

«Сегодня система содержит более 111 тысяч действующих и архивных документов, позволяющих с помощью аналитической поддержки ежедневно принимать важные градостроительные решения в регионе. Районные администрации подключены к системе и ежедневно вносят в нее сведения и документы о текущей застройке территорий, решениях по их развитию, зонах с особыми условиями, материалы и результаты инженерных изысканий и прочие данные», — пояснил председатель комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник.

В планах – модернизация и наполнение портала информацией, доступной всем желающим. Например, для выбора жилья, поиска новых площадок для бизнеса или территорий для застройки, а также для отслеживания планов застройки в своем регионе.

На 2023-2024 годы планируется интеграция с федеральной системой обеспечения градостроительной деятельности, единой информационной системой жилищного строительства, федеральной цифровой платформой «Национальная система пространственных данных». Также планируется включение в систему данных об информационных моделях объектов капитального строительства – для отслеживания полного жизненного цикла объектов, которые возводятся в рамках госзаказа, – от эскизных проработок до ввода в эксплуатацию.

Внедрение и развитие Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Ленинградской области осуществляется в рамках программы проектов «Развитие цифровой инфраструктуры инвестиционно-строительной сферы Ленинградской области». Ведение портала – необходимое условие для достижения национальных целей развития России, определенных президентом страны Владимиром Путиным.