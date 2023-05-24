Мы будем жить теперь по-новому?

Отчет по исполнению бюджета 2022 года был уже рассмотрен на всех депутатских комиссиях, получил положительное заключение контрольно-счетной палаты, прошел публичные слушания и теперь окончательно утвержден советом депутатов Гатчинского района. Депутаты вынесли решение по нескольким рабочим вопросам, касающимся финансового ведомства, и внесли изменения и дополнения в бюджет Гатчинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Доходная часть бюджета 2023 года увеличена на 358,3 млн рублей, в том числе за счет целевых поступлений из областного бюджета на 255,8 млн рублей, за счет собственных доходов - на 102,5 млн рублей. Расходную часть бюджета Гатчинского муниципального района увеличили на 425,2 млн рублей.

Так, из областного бюджета поступают субсидии на реновацию Гатчинской школы №4 - на сумму 16 млн рублей, на предоставление жилых помещений детям-сиротам - 33 млн рублей, на реконструкцию бизнес-инкубатора в Тайцах - 34 млн рублей. Предусмотрены расходы на строительство и установку автономной системы видеонаблюдения на территории Гатчинского района с дальнейшим подключением к АПК «Безопасный город»; строительство и реконструкцию объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках концессионного соглашения с АО «Коммунальные системы»; ремонт дорог, поддержку малого и среднего предпринимательства; строительство школы на Аэродроме (увеличение стоимости контракта); технологическое присоединение школы в микрорайоне Хохлово поле.

В итоге с учетом предлагаемых поправок параметры бюджета Гатчинского района составят: по доходам - 8 823 млн рублей, по расходам – 9 408 млн рублей. Дефицит бюджета района увеличится на 67 млн рублей и составит 585 млн рублей.

Новые платные услуги в образовании

Депутаты утвердили изменение тарифов на платные услуги, оказываемые учреждениями образования Гатчинского района.

Как сообщила председатель комитета образования Гатчинского района Наталья Быстрых, ряд учреждений, подведомственных комитету, имеет доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности. В 2023-2024 учебном году в некоторых учреждениях планируется введение новых образовательных услуг. Так, детский сад №11, ранее не оказывавший платные услуги, вводит дополнительные занятия по подготовке к школе, занятия с логопедом, педагогом-психологом. Сиверская школа №3 планирует для воспитанников дошкольных групп ввести занятие «Танцы – ритмическая мозаика». Районный центр детского творчества открывает «Школу вожатых» для подготовки студентов к педагогической практике на базе оздоровительных лагерей. Лагерь «Лесная сказка» вводит дополнительные кружки – «Мультстудия», «Юный эколог», «Журналистика», планирует продажу путевок в палаточный лагерь на летний период, а в период между проведением смен - оказание услуг по оздоровлению: ЛФК, арт-терапия, бос-терапия.

В части учреждений образования стоимость услуги увеличена не более чем на 10%. Рост стоимости услуг связан с увеличением размера оплаты труда (ростом базовой величины), ростом тарифов на коммунальные услуги, а также значительным ростом стоимости учебных товаров и расходных материалов.

Инициатива поддержана

Один из самых волнующих и, возможно, судьбоносных вопросов майской сессии - продолжение реформы местного самоуправления. С информацией о выдвижении инициативы преобразования муниципальных образований – городских и сельских поселений и создания одного муниципального округа выступил первый заместитель главы администрации Гатчинского района Сергей Голованов.

Свое выступление он начал с истории вопроса.

- В 2020 году мы голосовали за внесение изменений в Конституцию РФ, в которой были закреплены понятия единой системы публичной власти. В декабре 2021 года, учитывая внесение изменений в Конституцию РФ, был принят ФЗ №414 «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ». В декабре этого же года в Госдуму был внесен проект нового федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Данный законопроект должен был завершить реформу, заложенную в конституционных изменениях 2020 года. Одной из основных новаций этой реформы, помимо перераспределения полномочий между уровнями власти, является обязательный переход от двухуровневой системы организации местного самоуправления (МСУ) к одноуровневой системе. В феврале 2022 года этот законопроект был рассмотрен в первом чтении и отправлен на доработку. Затем ситуация в стране и мире изменилась, поэтому пока данный законопроект находится на рассмотрении. Но внесенные в 131-й закон «Об общих принципах организации местного самоуправления» изменения позволяют провести реформу МСУ и в настоящее время, - сообщил Сергей Голованов.

Он отметил, что на данный момент многие регионы уже прошли этот путь. В Северо-Западном федеральном округе из 11 субъектов уж 9 участвуют в данной реформе.

- 131-й закон позволяет нам объединить все поселения, входящие в состав Гатчинского муниципального района, и наделить вновь образованное муниципальное образование статусом муниципального округа. Данное право осуществляется с согласия населения, выраженного представительными органами власти соответствующих поселений, – вами, уважаемые депутаты. Вновь образованное муниципальное образование в соответствии с компетенциями является правопреемником органов МСУ: у нас будет преемственность всех нормативно-правовых актов, всех действующих программ и так далее, - подчеркнул Сергей Голованов.

У муниципального округа будет один бюджет, и здесь есть тоже положительные моменты. Если сейчас норматив отчислений в бюджет от доходов физлиц оставляет: в городских поселениях - 13%, в сельских поселениях – 10%, то в муниципальном округе он - 15%.

- По подсчетам наших финансистов, с учетом работающих на территории Гатчинского района предприятий доход плюсом составит более 1 млрд рублей. Поддержав эту инициативу, мы позволим оптимизировать систему управления и сохраним кадровый потенциал. Это позволит создать единую базу муниципальных правовых актов, одинаковый подход к вопросам местного значения на территории всего муниципального округа. Никакого удаления власти от населения не произойдет. В рамках данной реформы в границах муниципального округа будут созданы управления, наделенные правом юридического лица. Это позволит им иметь свою смету и решать вопросы местного значения в рамках полномочий, которыми наделены данные органы. Это, в первую очередь, вопросы, с которыми приходят местные жители. И я предлагаю вам принять решение о выдвижении инициативы, - обратился к депутатам Гатчинского района Сергей Голованов.

Большинством голосов депутаты приняли решение о выдвижении инициативы преобразования муниципальных образований – городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Гатчинский муниципальный район», путем их объединения и наделения вновь образованного муниципального образования статусом Гатчинского муниципального округа.

Советам депутатов поселений рекомендовано не позднее 1 августа 2023 года рассмотреть настоящую инициативу, назначить и провести публичные слушания по вопросу «О преобразовании муниципальных образований путем их объединения в одно муниципальное образование со статусом муниципального округа – Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области с административным центром в г.Гатчине».

По итогам проведения публичных слушаний рекомендовано рассмотреть вопрос о согласии на преобразование муниципальных образований путем их объединения в одно муниципальное образование и принять соответствующие решения.

Татьяна Можаева