Мы будем жить теперь по-новому?
На майской сессии депутаты Гатчинского района рассмотрели 13 вопросов, по семи из которых выступала председатель комитета финансов Любовь Орехова.
Отчет по исполнению бюджета 2022 года был уже рассмотрен на всех депутатских комиссиях, получил положительное заключение контрольно-счетной палаты, прошел публичные слушания и теперь окончательно утвержден советом депутатов Гатчинского района. Депутаты вынесли решение по нескольким рабочим вопросам, касающимся финансового ведомства, и внесли изменения и дополнения в бюджет Гатчинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.
Доходная часть бюджета 2023 года увеличена на 358,3 млн рублей, в том числе за счет целевых поступлений из областного бюджета на 255,8 млн рублей, за счет собственных доходов - на 102,5 млн рублей. Расходную часть бюджета Гатчинского муниципального района увеличили на 425,2 млн рублей.
Так, из областного бюджета поступают субсидии на реновацию Гатчинской школы №4 - на сумму 16 млн рублей, на предоставление жилых помещений детям-сиротам - 33 млн рублей, на реконструкцию бизнес-инкубатора в Тайцах - 34 млн рублей. Предусмотрены расходы на строительство и установку автономной системы видеонаблюдения на территории Гатчинского района с дальнейшим подключением к АПК «Безопасный город»; строительство и реконструкцию объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках концессионного соглашения с АО «Коммунальные системы»; ремонт дорог, поддержку малого и среднего предпринимательства; строительство школы на Аэродроме (увеличение стоимости контракта); технологическое присоединение школы в микрорайоне Хохлово поле.
В итоге с учетом предлагаемых поправок параметры бюджета Гатчинского района составят: по доходам - 8 823 млн рублей, по расходам – 9 408 млн рублей. Дефицит бюджета района увеличится на 67 млн рублей и составит 585 млн рублей.
Новые платные услуги в образовании
Депутаты утвердили изменение тарифов на платные услуги, оказываемые учреждениями образования Гатчинского района.
Как сообщила председатель комитета образования Гатчинского района Наталья Быстрых, ряд учреждений, подведомственных комитету, имеет доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности. В 2023-2024 учебном году в некоторых учреждениях планируется введение новых образовательных услуг. Так, детский сад №11, ранее не оказывавший платные услуги, вводит дополнительные занятия по подготовке к школе, занятия с логопедом, педагогом-психологом. Сиверская школа №3 планирует для воспитанников дошкольных групп ввести занятие «Танцы – ритмическая мозаика». Районный центр детского творчества открывает «Школу вожатых» для подготовки студентов к педагогической практике на базе оздоровительных лагерей. Лагерь «Лесная сказка» вводит дополнительные кружки – «Мультстудия», «Юный эколог», «Журналистика», планирует продажу путевок в палаточный лагерь на летний период, а в период между проведением смен - оказание услуг по оздоровлению: ЛФК, арт-терапия, бос-терапия.
В части учреждений образования стоимость услуги увеличена не более чем на 10%. Рост стоимости услуг связан с увеличением размера оплаты труда (ростом базовой величины), ростом тарифов на коммунальные услуги, а также значительным ростом стоимости учебных товаров и расходных материалов.
Инициатива поддержана
Один из самых волнующих и, возможно, судьбоносных вопросов майской сессии - продолжение реформы местного самоуправления. С информацией о выдвижении инициативы преобразования муниципальных образований – городских и сельских поселений и создания одного муниципального округа выступил первый заместитель главы администрации Гатчинского района Сергей Голованов.
Свое выступление он начал с истории вопроса.
- В 2020 году мы голосовали за внесение изменений в Конституцию РФ, в которой были закреплены понятия единой системы публичной власти. В декабре 2021 года, учитывая внесение изменений в Конституцию РФ, был принят ФЗ №414 «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ». В декабре этого же года в Госдуму был внесен проект нового федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Данный законопроект должен был завершить реформу, заложенную в конституционных изменениях 2020 года. Одной из основных новаций этой реформы, помимо перераспределения полномочий между уровнями власти, является обязательный переход от двухуровневой системы организации местного самоуправления (МСУ) к одноуровневой системе. В феврале 2022 года этот законопроект был рассмотрен в первом чтении и отправлен на доработку. Затем ситуация в стране и мире изменилась, поэтому пока данный законопроект находится на рассмотрении. Но внесенные в 131-й закон «Об общих принципах организации местного самоуправления» изменения позволяют провести реформу МСУ и в настоящее время, - сообщил Сергей Голованов.
Он отметил, что на данный момент многие регионы уже прошли этот путь. В Северо-Западном федеральном округе из 11 субъектов уж 9 участвуют в данной реформе.
- 131-й закон позволяет нам объединить все поселения, входящие в состав Гатчинского муниципального района, и наделить вновь образованное муниципальное образование статусом муниципального округа. Данное право осуществляется с согласия населения, выраженного представительными органами власти соответствующих поселений, – вами, уважаемые депутаты. Вновь образованное муниципальное образование в соответствии с компетенциями является правопреемником органов МСУ: у нас будет преемственность всех нормативно-правовых актов, всех действующих программ и так далее, - подчеркнул Сергей Голованов.
У муниципального округа будет один бюджет, и здесь есть тоже положительные моменты. Если сейчас норматив отчислений в бюджет от доходов физлиц оставляет: в городских поселениях - 13%, в сельских поселениях – 10%, то в муниципальном округе он - 15%.
- По подсчетам наших финансистов, с учетом работающих на территории Гатчинского района предприятий доход плюсом составит более 1 млрд рублей. Поддержав эту инициативу, мы позволим оптимизировать систему управления и сохраним кадровый потенциал. Это позволит создать единую базу муниципальных правовых актов, одинаковый подход к вопросам местного значения на территории всего муниципального округа. Никакого удаления власти от населения не произойдет. В рамках данной реформы в границах муниципального округа будут созданы управления, наделенные правом юридического лица. Это позволит им иметь свою смету и решать вопросы местного значения в рамках полномочий, которыми наделены данные органы. Это, в первую очередь, вопросы, с которыми приходят местные жители. И я предлагаю вам принять решение о выдвижении инициативы, - обратился к депутатам Гатчинского района Сергей Голованов.
Большинством голосов депутаты приняли решение о выдвижении инициативы преобразования муниципальных образований – городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Гатчинский муниципальный район», путем их объединения и наделения вновь образованного муниципального образования статусом Гатчинского муниципального округа.
Советам депутатов поселений рекомендовано не позднее 1 августа 2023 года рассмотреть настоящую инициативу, назначить и провести публичные слушания по вопросу «О преобразовании муниципальных образований путем их объединения в одно муниципальное образование со статусом муниципального округа – Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области с административным центром в г.Гатчине».
По итогам проведения публичных слушаний рекомендовано рассмотреть вопрос о согласии на преобразование муниципальных образований путем их объединения в одно муниципальное образование и принять соответствующие решения.
Татьяна Можаева