В Ленобласти с нового учебного года повысят стипендии
В вузах и колледжах Ленинградской области с сентября 2023 года на 23% индексируются студенческие стипендии.
Рубрики: Образование
Студенты, учащиеся в вузах, будут получать по 2 160 рублей в месяц, аспиранты – по 4 250 рублей, а по 785 рублей – студенты, которые учатся в колледжах и техникумах.
В регионе также предусмотрены стипендии для студентов, которые показывают высокие результаты в учебе.
Одаренные дети-сироты, а также дети, оставшиеся без попечения родителей, которые учатся в государственных вузах, получают по 8 тысяч рублей ежемесячно. Также по 3 тысячи рублей получают сироты, которые учатся в колледжах и техникумах.
Студенты-инвалиды, обучающиеся в колледжах и техникумах, ежемесячно получают по 5 тысяч рублей.
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