В Ленобласти с нового учебного года повысят стипендии

Студенты, учащиеся в вузах, будут получать по 2 160 рублей в месяц, аспиранты – по 4 250 рублей, а по 785 рублей – студенты, которые учатся в колледжах и техникумах.

В регионе также предусмотрены стипендии для студентов, которые показывают высокие результаты в учебе.

Одаренные дети-сироты, а также дети, оставшиеся без попечения родителей, которые учатся в государственных вузах, получают по 8 тысяч рублей ежемесячно. Также по 3 тысячи рублей получают сироты, которые учатся в колледжах и техникумах.

Студенты-инвалиды, обучающиеся в колледжах и техникумах, ежемесячно получают по 5 тысяч рублей.