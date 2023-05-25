Ключи от неба в надёжных руках

Летопись побед

История наших воинов-зенитчиков — это летопись достижений, славных дел и побед. Точкой отсчёта славного боевого пути полка стал 1938 год, когда приказом народного комиссара обороны Климента Ворошилова был сформирован 10-й легкобомбардировочный авиационный полк. Тогда он был вооружён самолетами Р-5 и базировался на аэродроме города Гатчины.

Первое боевое крещение полк получил в войне с белофиннами. Героизм и высокую боевую способность проявили воины полка во время Великой Отечественной войны, участвуя в боевых операциях на Ленинградском, Волховском, Донском, Сталинградском, Воронежском, Северо-Кавказском, Западном фронтах. За отличие в боевых действиях в составе Донского фронта полк был представлен к присвоению звания «Гвардейский». За участие в боях на Воронежском и Северо-Кавказском фронтах в 1943 году ему присвоили наименование Ленинградский. За успешное участие в боях при освобождении Белоруссии и проявленные при этом доблесть и мужество полк награждён орденом Суворова II степени. Наградой за образцовое выполнение заданий командования в боях с фашистами в составе 1-го Прибалтийского фронта стал орден Кутузова III степени.

После Великой Отечественной войны и до 1993 года полк дислоцировался на территории Латвии, выполняя боевые задачи по защите северо-западных воздушных рубежей Советского Союза. В 1993 году зенитчики вернулись на родную Ленинградскую землю, местом их постоянной дислокации стал Ломоносовский район.

Торжество в боевом режиме

На торжественное построение в честь юбилея были приглашены ветераны части, представители командования округа, районный военный комиссар, руководители Ломоносовского муниципального района и Гостилицкого сельского поселения. Почётных гостей пригласили на трибуну, и перед ними, отдавая воинское приветствие, вслед за знаменосцами парадным строем прошли гвардейцы 500-го полка.

Многие воины в этот знаменательный день получили поощрения за отличие в службе, проявленное в ходе специальной военной операции. В рамках СВО они охраняют воздушное пространство рубежей России и выполняют боевые задачи по прикрытию наиболее важных объектов от ударов средств воздушного нападения противника.

Командир полка гвардии полковник Андрей Бельчиков сейчас там — в трудной и опасной командировке. Тактическая группа, которой он в данной момент командует, успешно решает поставленные задачи, уничтожая присланное из США и других стран НАТО оружие, нанося удары по складам горюче-смазочных материалов и другим военным объектам врага.

Свой боевой привет командир прислал на Гостилицкую землю, поблагодарив руководство Ломоносовского района и Гостилицкого сельского поселения за товарищескую поддержку.

– Нам выпала честь вписать новую страницу в исторический формуляр полка, приумножить боевые заслуги и подвиги ветеранов нашей части, – написал Андрей Иванович. – К сожалению, беда не обошла нас стороной: как и в любом конфликте, у нас есть погибшие и раненые военнослужащие. Но никто не сможет сломить наш дух. Ваша поддержка совместно с нашей волей к победе позволяет выполнить все поставленные перед полком задачи. Враг будет разбит, вы будете гордиться нами. Выражаю слова благодарности руководителям Ломоносовского района и Гостилицкого сельского поселения, всем, кто помог и помогает нам материально и морально. Все купленные вами средства помогают сохранить жизнь нашим бойцам и более эффективно уничтожать противника. Ваша моральная поддержка бесценна. Мы её чувствуем.

Мирного неба и никакой беды

Действительно, Ломоносовский район и Гостилицкое сельское поселение всемерно помогают военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Закупают вещи, необходимые бойцам для успешного выполнения боевых задач и обустройства солдатского быта, отправляют на передовую строительные инструменты и автозапчасти, хозяйственную утварь. Не менее важна моральная поддержка — тёплые письма и поздравления от простых жителей, детей; связанные рукодельницами носки, посылки с едой, сладости — всё это хоть в какой-то мере заменяет сегодня нашим ребятам уют родного дома.

– Военнослужащие, находящиеся в зоне специальной военной операции, чувствуют вашу поддержку, и это дорогого стоит! – обратился к землякам на торжественном построении временно исполняющий обязанности командира гвардии подполковник Руслан Шарафутдинов.

За время проведения специальной военной операции трое военнослужащих полка были награждены орденом Мужества, двое из них — посмертно. Четверо были удостоены медали «За отвагу», один — Георгиевского креста IV степени. Ведомственным знаком отличия Министерства обороны — медалью «Участнику специальной военной операции» — награждён 131 военнослужащий.

В день юбилея полка, поздравляя командование и личный состав, глава Ломоносовского района Виктор Иванов пожелал всем, кто сейчас участвует в боевых действиях, вернуться домой с победой, с честью выполнив свой долг, живыми и здоровыми. А глава Гостилицкого сельского поселения Зоя Шевчук подготовила памятные подарки для бойцов.

– Мы живём и трудимся, растим детей под надёжной защитой наших воинов, – сказала Зоя Николаевна. – От всей души желаем всему личному составу 500-го Гвардейского зенитно-ракетного полка и семьям военнослужащих мирного неба, тёплого хлеба, чистой воды и никакой беды!

Александр Грушин

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