Ленинградский улов

Кажется, в Ленобласти появилась своя царь-рыба! И это не корюшка, как могли подумать многие наши читатели. От года к году у местных аквафермеров (а есть и такие) растёт популярность форели. Дела в данной сфере идут так хорошо, что 47-й регион смог выйти на третье место в стране по производству этой полезной рыбы. Уступили только Мурманску и Карелии. Об этом нам рассказал на отчётной пресс-конференции зампред правительства Ленобласти, председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Неплохо себя чувствуют также производители клариевого сома и осетра. Отлично ловится в наших краях балтийская сельдь и килька, из которых затем в Ленобласти делают консервы и пресервы для всей страны. Объемы рыбного производства увеличиваются ежегодно.

– Сегодня Ленинградская область вылавливает 24,8 тысяч тонн рыбы. Это на 111 % выше, чем в 2021 году. Мы смогли вырастить порядка 13,5 тысяч тонн форели и стремимся к объёму в 30 тысяч тонн ежегодно. За три года увеличили производство красной икры в три раза, – рассказал Олег Малащенко

Что касается импортозамещения, то остро стоит лишь один вопрос: корма для выращивания своей рыбы. Региону ежегодно требуется 12 тысяч тонн кормов, а местные производители закрывают лишь 40% от этой нормы. Над решением проблемы трудятся Гатчинский и Тосненский комбикормовые заводы, предприятие «Агро-Матик» в Лужском районе.

Среди проектов ближайшего будущего – выращивание тилапии и даже креветки. Продукции хватит даже для экспорта на мировые рынки. Например, около 600 тонн янтарной креветки Ленинградская область поставит своим китайским партнёрам.

– У нас около семи инвестиционных проектов, которые поддерживаются за счёт правительства Ленинградской области. За прошлый год на развитие аквакультуры было потрачено 145 миллионов рублей. Мы компенсировали 25% затрат на корма. Поддержка по технике составила 625 миллионов рублей. Также сейчас проводится научное исследование основных водоемов, чтобы отработать программу развития пастбищного рыбоводства, – резюмировал Олег Малащенко.

Главный вывод: дефицита своей рыбы на прилавках не предвидится. Будь-то корюшка или форель, каждый ленинградец сможет найти себе рыбку по вкусу.

Анна Гибова