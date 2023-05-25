Ленобласть развивает сельский туризм

Перспективы развития сельского туризма в регионе обсудили в фермерском хозяйстве «Заречье» Лужского района на встрече с участием первого заместителя министра сельского хозяйства России Оксаной Лут.

4 фермерских хозяйства области уже получили новый федеральный грант на развитие сельского туризма в общей сумме 22 млн рублей. Ещё 10 проектов — готовы на новый конкурс Минсельхоза.

«Аграрный туризм — это точки роста в удаленных, живописных районах области. Это перспективы развития и сельхозпроизводства, и туризма», — подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Сегодня 28 фермерских хозяйств Ленинградской области оказывают туристические услуги, порядка 150 хозяйств заявили о готовности при господдержке и создании инфраструктуры заняться приемом туристов.