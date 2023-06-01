«Лето – это маленькая жизнь»: дети на дороге!

В последние две недели мая в Петербурге и Ленинградской области проходили профилактические мероприятия «Юный пешеход», «Пристегнись!» и «Юный водитель».

- В преддверии длинных летних каникул с детьми проводилась профилактическая работа – как в образовательных учреждениях, так и на улице, «в среде обитания», – рассказывает инспектор по пропаганде отдела ГИБДД УМВД России по Гатчинскому району Елена Зверева. – С приходом лета эта работа не заканчивается. Мы продолжаем совместные мероприятия с инспекторами по делам несовершеннолетних, с поселениями. В частности, глава администрации Новосветского поселения Елена Огнева участвовала в мероприятии «Юный пешеход». Глава администрации Кобринского поселения Вячеслав Федорченко всегда откликается на наши предложения. Но хотелось бы большей активности от самих чиновников.

Сотрудники ГИБДД проводят разъяснительные беседы с детьми и родителями круглый год, в том числе во дворах, мероприятие «Детская площадка» проходит в Гатчине и районе на постоянной основе. Летом к списку образовательных учреждений добавляются детские лагеря. На территории Гатчинского района работает шесть летних лагерей – «Маяк», «Юный кировец», «Лесная сказка» и другие, не считая школьных лагерей дневного пребывания. И это тоже «зона охвата» Госавтоинспекции: сотрудники выезжают в каждый лагерь и проводят профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

- Сейчас наша работа направлена, прежде всего, на родителей, – говорит Елена Михайловна, – так как в первую очередь они должны рассказать детям о правилах дорожного движения и объяснить, что дорога – это опасно. Закончился учебный год, многие дети оказались предоставлены самим себе: родители всегда должны знать, где они находятся, чем занимаются и на чем катаются. Перед каждым выходом на улицу с ребенком надо проводить инструктаж, как вести себя на проезжей части. Нельзя перекладывать всю ответственность на школы.

Помните: сезон велосипедов и самокатов увеличивает риск попадания ребенка в ДТП в разы. Так, в конце апреля ученик Гатчинской школы № 4, которому час назад рассказали в школе о соблюдении правил дорожного движения, нарушил эти правила и попал под машину. Он решил проехать пешеходный переход на велосипеде, не спешившись, и теперь с тяжелыми травмами лежит в больнице. Кто виноват в случившемся? Просто встретились два нарушителя – подросток-велосипедист и водитель.

Уважаемые родители! Давайте приложим все усилия, чтобы долгожданное лето не было омрачено несчастными случаями и детскими травмами, чтобы наши юные участники дорожного движения отдыхали не на больничной койке, а на природе – на даче, в лагере, на курорте. Госавтоинспекция напоминает: мы в ответе за детскую жизнь и здоровье.

Беседовала Екатерина Дзюба