«Поэзия в бумаге»

В стенах школы дизайна Государственного института экономики, финансов, права и технологии в Гатчине молодые дизайнеры в соавторстве с мэтрами моды, следуя новому тренду «Наставничество», подготовили уникальные арт-объекты по мотивам творчества Александра Сергеевича Пушкина.

Источником вдохновения для создания арт-костюмов стали пушкинские герои. Костюмы представляют собой самостоятельные арт-объекты, выполненные из белой бумаги, которые объединяет единая концепция - творчество и личность великого поэта.

Студенты сделали шесть образов.

Первый - платье-цилиндр по мотивам «Сказки о рыбаке и рыбке». Форма платья сделана в виде европейского головного убора шляпы-цилиндр, украшенной вокруг основания лентой времени со сценами из произведения. Подобно глобусу, любой сюжет сказки можно просмотреть с разных сторон и увидеть золотую рыбку, рыболовные сети, разбитое корыто, бушующее море.

«Платье-шляпа» рассказывает сразу несколько сказок из творчества поэта: «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», «Сказка о золотом петушке», «Руслан и Людмила», «Сказка о царе Салтане». Работа многослойная и собрана из множества отдельно вырезанных деталей, имитируя богатую пластику русского деревянного зодчества.

Лирический образ шестикрылого серафима дизайнеры взяли из стихотворения «Пророк».

Загадочная атмосфера и символизм, пронизывающий произведение «Пиковая дама», воплотились в костюме в виде пышной розы. Каждый лепесток напоминает игральные карты с изображением мастей в виде вырезанных элементов.

«Царевна-Лебедь» представляет творчество А.С. Пушкина во всей красе, являясь самым узнаваемым и ярким образом. Так, статная и красивая птица в роскошных одеждах воплотилась в головном уборе, напоминающем русские подвенечные коруны. Украшения в виде завитков, выполненных в технике «квиллинг» и «оригами», повторили затейливые узоры филиграни и вышивки жемчугом.

«Люстра балов эпохи денди» воплощена в шляпе, состоящей из двух ярусов и гроздьев мелких бумажных деталей. Такие люстры, как и богатое убранство залов, в которых проходили светские балы, стали свидетелями множества событий в жизни Пушкина. Александр Сергеевич считается создателем главного русского литературного денди в образе Евгения Онегина. Впрочем, поэт и сам был знатным модником своей эпохи.

Для студентов кафедры дизайна костюма ГИЭФПТ стало традицией участвовать в официальных мероприятиях с креативными проектами под наставничеством профессионалов. Все работы оживают на моделях, обретая театральную игру света и тени. Увидеть их и сфотографироваться вместе с ними можно будет в Суйде на областном Пушкинском празднике 3 июня.

Проект реализован студентами среднего профессионального образования и студентами высшего образования под руководством декана, профессора школы дизайна ГИЭФПТ, члена Международного союза дизайнеров и Российского творческого союза работников культуры Елены Бадмаевой и кандидата искусствоведения, заведующей кафедрой Ольги Самоненко.

Татьяна Можаева