В Приоратском парке поселится новый персонаж из сказок Пушкина

Парковое агентство совместно с Центром досуга и развития"Акуна Матата" подготовило для юных почитателей творчества известного русского классика занимательную интерактивную игру. Ребятам предстоит ответить на непростые вопросы на знание детских произведений Александра Сергеевича и отгадать главную загадку - кто из героев сказок Пушкина спрятался в зелени парковых аллей. Игровая программа продолжится показом мультсборника по сказкам А.С. Пушкина.

Начало в 12:00.

Место проведения: Приоратский парк, между Водонапорной башней и берегом Филькиного озера.

В 15:00 на сцене у Приоратского дворца Государственная филармония для детей и молодёжи представит спектакль по двум сказкам: «Сказка о попе и работнике его Балде» и «Сказка о мёртвой царевне».