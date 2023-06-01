В Приоратском парке поселится новый персонаж из сказок Пушкина
По соседству с деревянной белочкой из сказки о царе Салтане, которая поселилась в Приоратском парке на ели у Водонапорной башни в прошлом году, появится новый сказочный всеми известный герой. Кто именно станет новым соседом белочки во время познавательной викторины "Загадки Лукоморья" узнают участники детской игровой программы, посвященной 224-й годовщине со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.
Рубрики: Культура
Парковое агентство совместно с Центром досуга и развития"Акуна Матата" подготовило для юных почитателей творчества известного русского классика занимательную интерактивную игру. Ребятам предстоит ответить на непростые вопросы на знание детских произведений Александра Сергеевича и отгадать главную загадку - кто из героев сказок Пушкина спрятался в зелени парковых аллей. Игровая программа продолжится показом мультсборника по сказкам А.С. Пушкина.
Начало в 12:00.
Место проведения: Приоратский парк, между Водонапорной башней и берегом Филькиного озера.
В 15:00 на сцене у Приоратского дворца Государственная филармония для детей и молодёжи представит спектакль по двум сказкам: «Сказка о попе и работнике его Балде» и «Сказка о мёртвой царевне».
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.