Ленинградцы установили рекорд по сбору покрышек

Последние 2 недели активизировались и жители, и муниципальные образования. Утилизаторы не только вывозили шины с временных мест накопления, организованных муниципальными образованиями, но и принимали шины на своих площадках. Многие шиномонтажные мастерские принимавшие старые шины в рамках акции теперь делают это на регулярной основе.

«Хочу выразить благодарность Ресурсному добровольческому центру Ленинградской области и волонтерам, которые поддержали в этом сезоне акцию и помогли с погрузкой шин, так как, зачастую, эта помощь очень нужна муниципалитетам. Именно из-за проблем с погрузкой многие не решаются определить адреса временного накопления, откуда потом шины вывозятся на утилизацию. Благодарю всех, кто принимает участие в вовлечение вторичных ресурсов в оборот, благодаря подобным акциям экономика замкнутого цикла ― это не просто слова, а реальная работа неравнодушных жителей, которая дает результат. Уже совсем скоро мы начнем подготовку к осеннему сезону», ― отметила председатель комитета Ленинградской области по обращению с отходами Анастасия Кузнецова.

Осенняя акция «Миссия шина» пройдет в Ленинградской области с 15 ноября по 15 декабря 2023 года.

Если кто-то не успел сдать свои покрышки можно обратиться к утилизаторам:

ООО Премио Крамб premio-spb.ru ― Всеволожский, Кировский, Гатчинский районы Ленинградской области.

ООО Консул pererabotka-spb.ru ― остальные районы Ленинградской области.

Зимние и летние автомобильные шины не относятся к твердым коммунальным отходам, складировать их на местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходам запрещено.

Сбор этой группы отходов позволяет избежать накопления автомобильных шин в непредназначенных для этого местах, предупредить появление несанкционированных свалок.