Слово об учении и знаниях

День славянской письменности и культуры, который мы отмечаем 24 мая, приурочен к дню памяти двух знаменитых просветителей, святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, внесших огромный вклад в развитие славянского общества и его культуры. Опираясь на глубокие познания в области греческой и восточной культур, братья создали первый славянский алфавит, дав мощный толчок развитию русской письменности и литературы.

Участниками конференции по традиции стали историки, филологи, священнослужители, работники культуры, библиотекари, педагоги и студенты.

Перед началом конференции в фойе прошли тематические мастер-классы, организованные творческими студиями Гатчинского центра творчества юных. Участники форума осваивали основы старинной каллиграфии под руководством преподавателя студии ручного ткачества «Наденька» Антонины Солодкой. Занятие по скорочтению провела руководитель Школы скорочтения и развития интеллекта для детей и взрослых IQ007 Наталья Лукьянчикова.

Приветствуя гостей, директор библиотеки им. А.С. Пушкина Елена Бабий напомнила, что это уже десятая по счёту конференция, посвященная Дню славянской письменности и культуры. Она имеет районный статус и проводится при поддержке администрации Гатчинского района.

В начале конференции прозвучало поэтическое приветствие «Да здравствует учитель!» от учеников начальной школы №5 своим педагогам. От лица администрации Гатчинского района участников форума приветствовал председатель комитета по местному самоуправлению и организационной работе с населением Игорь Павлов.

С приветственным словом от Гатчинской епархии выступил клирик Павловского кафедрального собора города Гатчины, иерей Игорь Маслеников.

- Недаром святых Кирилла и Мефодия в церковном календаре называют учителями и просветителями, - отметил отец Игорь. - Они заботились не только об интеллектуальном просвещении, но и о духовно-нравственных основах нашего бытия. Отрадно, что этот праздник – День славянской письменности – общий и для школы, и для церкви, и для государства.

Научно-практическая часть форума была представлена выступлениями, посвященными главной теме конференции – становлению и развитию образования в России. Как всегда, большой интерес вызвало выступление кандидата филологических наук, заведующей сектором древнерусских фондов отдела рукописей Российской национальной библиотеки (РНБ) Екатерины Крушельницкой. Её доклад был посвящён учению и знаниям в Древней Руси. На этот раз Екатерина Владимировна рассказала об уникальных рукописях – самых первых на Руси, с которыми можно познакомиться на электронных ресурсах отдела рукописей РНБ. Так, например, здесь можно увидеть одну из самых древних рукописей, сохранившихся до наших дней - «Изборник» 1076 года, созданный во время правления великого князя Святослава Ярославича. Рукопись представляет собой сборник статей нравственно-христианского содержания, принадлежащих или приписываемых Иоанну Златоусту, Василию Великому и другим авторам.

С докладом о роли русской литературы в образовании и воспитании выступил настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы города Светогорска, председатель Комиссии по культуре Выборгской епархии Михаил Котов. В частности, речь шла о пагубном для подрастающих поколений сокращении уроков литературы в школе.

- Литература не просто даёт сумму знаний – она делает из нас людей, и не просто людей, а Человеков – с большой буквы, - уверен отец Михаил. - Она действительно образовывает и воспитывает нас... Человек – это ведь не просто тело, не просто пищеварительная система. Человек – это еще и бессмертная душа, и живой дух. И каждый состоявшийся художник и писатель говорит об этом, говорит о Боге. Ведь культура – это именно возрастание, возрастание от земли к небесному идеалу. Это обрабатывание этой земли, чтобы она была плодородной, чтобы она давала всходы и эти удивительные плоды — милосердие, кротость, воздержание, любовь, сострадание... Чтобы наши дети знали, ради чего стоит жить и за что стоит страдать и умирать. И для этого необходима наша великая русская классика, великая русская литература...

Историк и краевед Андрей Бурлаков посвятил свой доклад истории народного образования на территории бывшего Царскосельского уезда Санкт-Петербургской губернии, в границах современного Гатчинского района. Речь, в частности, шла о финских и русско-финских школах 1785-1917 годов.

Яркое выступление заслуженного учителя, почетного гражданина Гатчинского района Игоря Смирнова было посвящено наследию К.Д. Ушинского и современной российской школе.

О современных тенденциях в русском языке рассказала доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой рекламы и общественных коммуникаций Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина Марьяна Ягодкина.

Юлия Лысанюк