Горбатый мостик в Дворцовом парке

Гатчинские парки украшает более сотни сооружений, многие из них нужно описывать только в восторженных словах и превосходных степенях. Мосты особо выделяются своим совершенством. Каменные, деревянные, металлические, большие, маленькие… Несмотря на разнообразие, их объединяет удивительное слияние с окружающим ландшафтом.

Парковый мост – это не только инженерное сооружение, служащее практическим целям, часто он становится настоящим произведением искусства. При Павле I во время грандиозной реконструкции Гатчины было построено 7 каменных мостов, из них 5 - в Дворцовом парке, и все они были причислены к лучшим образцам парковой архитектуры и инженерного искусства.

Горбатый мостик я помню с 1969 года, когда его восстановили. С тех пор, гуляя по Длинному острову, мне нравилось отдыхать на скамейке верхней площадки, открытой солнцу, обдуваемой ветром и смотреть - смотреть на потрясающие панорамы Белого озера. А часто, совершая «увеселительную прогулку по сим водам», проплыть под аркой моста и полюбоваться стройным мраморным обелиском, поставленным в память о легендарной победе российского флота над турецким в Чесменском сражении, взобраться на камни, выступающие из воды, где в орловское время стояли статуи, и увидеть вдали на фоне зелени «орловский» дворец с его высокими башнями.

У Горбатого мостика, как у человека, есть своя история и судьба. Он соединяет два острова, входящих в гряду, названную Длинным островом. Первоначально, когда вокруг Белого озера создавалась композиция модного «английского» парка, на его месте существовал «на козлах деревянный мосточек длиною 10 сажень». В 1783 году его запеленговал в «Юрнале береговой описи находящихся при Гатчинском дворце озер…» штурман Алексей Крыласов.

Позже вместо деревянного был возведен каменный мост, предположительно, по проекту Винченцо Бренны, который руководил работами во время павловской реконструкции Гатчины. Его можно увидеть на картине Я. Меттенлейтера «Вид Гатчинского парка» 1792 года.

Этот 5-арочный мост с четырьмя обелисками и цепями также изображен на боковой стороне цилиндрического бюро работы крепостного мастера графа Салтыкова - Матвея Веретенникова в 1795-96 годах. Бюро было выполнено в сложной технике «наборного дерева». Ценнейший образец мебельного искусства из исторической коллекции Гатчинского дворца-музея был возвращен из Павловского дворца после открытия первых восстановленных залов и сегодня экспонируется в Малиновой гостиной Главного корпуса.

Новый каменный мост вместо разобранного был построен в 1801 году под руководством Андриана Захарова, в то время главного архитектора Гатчины. Выдающийся архитектор в Гатчине спроектировал целый ряд сооружений: Птичник, монастырь св. Харлампия, Холодную ванну, кирху в Колпанах, еще один Захаров или Львиный мост, перестраивал здание Дворцовой фермы и Дворцовых конюшен, позже Кирасирских казарм.

В основу архитектурного замысла Горбатого моста была положена идея венецианских пешеходных мостиков. Мосты с высоко выгнутыми арками принято называть «горбатыми». Мост выполнен в классического формах и состоит из трех частей: двух мощных береговых устоев и изящного арочного пролета высотой более трех метров.

Боковые трапецевидные устои моста, сложенные из крупных каменных блоков, выглядят основательными и украшены полуциркульными нишами. А пешеходное полотно, как у венецианских мостов, представляет собой каменную лестницу: 3 ступени ведут на широкие площадки устоев, 10 - на верхнюю площадку. Мост ограждает легкая каменная балюстрада. На нижних и верхней площадках устроены каменные скамьи для отдыха.

Как следует из сметы 1801 года, парковый мостик планировали украсить вензелем Павла I и четырьмя барельефами, «означающими Славу», но в связи с гибелью императора это декоративное украшение не было выполнено, как и многие начатые работы в Гатчине.

Первоначально Горбатый мост был облицован камнем золотистого цвета из карьеров в деревне Черницы близ Гатчины, но в результате позднейших реставрационных работ облицовка менялась.

Самое замечательное, что мостик из-за своего местоположения выполняет несколько важных задач, как утилитарных, так и художественных.

Как уже было сказано, он соединяет два острова и является частью прогулочной дороги по Длинному острову. Одновременно его высокая арка служит воротами и, проплывая под мостом, можно попасть из одной части Белого озера в другую.

Выразительный по формам мостик включен во многие парковые композиции, его силуэт виден со многих мест водной глади и берегов. Не случайно Горбатый мостик стал символом, эмблемой Гатчинского парка.

Довоенный хранитель Гатчинского дворца-музея В.К. Макаров причислял Горбатый мостик к лучшим парковым сооружениям и писал, что «нигде больше, чем здесь, нельзя проникнуться своеобразной красотой Гатчины с ее обилием воды и леса».

За время своего существования Горбатый мостик несколько раз реставрировался, например, в 1881-85 годы под руководством архитектора С.О. Шестакова. А в 1938 году архитектор М.В. Красовский выполнил детальный обмер моста и при этом отметил его «отличное состояние».

К сожалению, во время оккупации Гатчины немецко-фашистскими войсками почти все каменные мосты были взорваны. Чудом уцелел лишь Горбатый мостик, хотя тоже подготовленный к уничтожению, на его площадках были вырыты глубокие колодцы для закладки зарядов.

В послевоенное время проекты по восстановлению каменных мостов в Дворцовом парке регулярно разрабатывались. Удалось восстановить Карпин мост вблизи дворца. В 1969 году и в начале 80-х годов проводилась реставрация и Горбатого моста.

В конце 80-х годов прошлого века на Длинном острове были разобраны Понтонный мост, затем деревянный на месте паромной переправы, и началось регулярное разрушение Горбатого мостика.

В июле 1986 года я писала в «Гатчинской правде»:

- К сожалению, приходится говорить о том, что этот пока единственный каменный мост в Дворцовом парке почти ежегодно подвергается «нападению» со стороны подростков, которые ломают балюстраду, сбрасывают в воду перила, и дирекции парка приходится вновь затрачивать государственные средства на реставрацию моста.

Поэтому на 1987 год была запланирована очередная реставрация мостика, но осуществить ее не удалось, в то время все финансирование направлялось на восстановление дворцовых залов.

В начале XXI века мне как хранителю парковых сооружений приходилось фиксировать, как разрушался любимый мостик, и писать докладные о необходимости его реставрации. Тогда же на Длинном острове требовалась реставрация павильона Орла, Большой террасы-пристани. И чтобы предотвратить их дальнейшее разрушение, руководство дворца-музея приняло решение временно закрыть проход на остров.

В свои последние «хранительские обходы» мне уже не удавалось даже попасть на Горбатый мостик, т.к. произошел обвал дорожек перед боковыми устоями, разрушились лестницы, и он превратился буквально в призрак моста.

Наконец, в прошлом году приступили к восстановлению мостика. Работы выполняет ООО «Возрождение Санкт-Петербурга». В ходе восстановления исполнитель обещает сохранить «исторический материал облицовки на 60 %, а остальное взять из тех же месторождений, и работы завершить к концу 2024 года».

От себя могу добавить, что на дне под мостом за все послевоенные годы накопилось огромное количество разных каменных фрагментов его частей, и в последние годы дно лодки постоянно цеплялось за них.

Но остается вопрос, будет ли открыт проход по Длинному острову после реставрации павильона Орла, Террасы-пристани, Горбатого мостика, а также воссоздания Плоского моста, паромной переправы и Понтонного моста, т.к. существует «запретная зона» МУП «Водоканал» г. Гатчины на Серебряном озере – в «сердце» Дворцового парка…

Хочется, чтобы скорее наступил тот долгожданный день, когда прогулка по Длинному острову станет лучшим путешествием в мир искусства садов и парков прошлых веков, а Горбатый мостик снова будет соединять влюбленных.

Валентина Фёдорова, ветеран ГМЗ «Гатчина»





Фото Юрия Прокошева