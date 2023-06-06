Ленобласть закрывает посещение отработанных карьеров

С 6 июня в регионе запрещено посещение обводнённых карьеров и выработанных пространств. Запрет действует для всех, за исключением экстренных служб и должностных лиц.

Особые условия введены для защиты жизни и здоровья людей.

По данным МЧС Ленинградской области, в необорудованных для купания местах с июня по сентябрь 2022 года зафиксировано 57 летальных исходов, из них 11 произошли в карьерах.

За купание в необорудованных местах предусмотрена административная ответственность по статье 2.10-2 областного закона Ленинградской области от 2.07.2003 № 47-оз «Об административных правонарушениях».

Информация о запрете купания и пребывания на территории обводненных карьеров, заброшенных песчаных и каменных карьеров должна быть размещена в СМИ, на сайтах администраций муниципальных образований, комитетов по природным ресурсам, государственного экологического надзора, правопорядка и безопасности Ленинградской области.