Медпомощь — в центре внимания совета при полпреде

6 июня Александр Гуцан провел заседание Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе.

На заседании, в котором приняли участие представители Минздрава России, Федерального фонда ОМС, лечебных учреждений рассмотрены вопросы повышения качества и доступности оказания медицинской помощи в регионах Северо-Запада России.

Александр Гуцан отметил, что только на реализацию национальных приоритетных проектов в сфере здравоохранения за три последних года в регионы округа направлено 54 млрд. рублей, из них в 2022 году – 25 млрд. рублей. В том числе благодаря части этих средств, проведена значительная работа по модернизации первичного звена здравоохранения и ситуация в этой сфере заметно улучшилась. «Самое важное, что положительную оценку происходящим изменениям дают жители большинства регионов округа», - отметил полномочный представитель.

Как было подчеркнуто, улучшению работы учреждений здравоохранения способствует правильная организация, внедрение бережливых технологий в медицинских организациях первичного звена, а также реализация уникальных региональных проектов.

Ленинградская область на заседании поделилась передовым опытом по привлечению кадров для работы в областном здравоохранении, опытом применения мер социальной поддержки врачей, работающих в 47 регионе. От региона на заседании было заслушано выступление главного врача Волховской Межрайонной больницы Анны Катичевой.

Участниками заседания отмечено, что одним из основных способов снижения кадрового дефицита в здравоохранении является целевое обучение специалистов. При этом, оно не должно быть «бесплатным кредитом», которым пользуется значительный процент обучающихся: более 30% выпускников, обучающихся по целевым договорам, не исполняют свои обязательства ‒ не идут работать в медицинские организации, с которыми был заключен целевой договор.

В ходе обсуждения обращено внимание на необходимость внесения изменений в нормативно-правовую базу в части совершенствования целевого обучения специалистов отрасли здравоохранения, предусматривающих в том числе, создание государственной системы распределения выпускников, завершивших обучение по целевому договору. Бюджетные средства, затраченные на их обучение, должны быть полностью отработаны.

Отдельно рассмотрен ход исполнения поручения Президента Российской Федерации по совершенствованию оказания психиатрической помощи населению. Исполнительным органам государственной власти регионов Северо-Запада России совместно с муниципальными органами власти, а также средствами массовой информации рекомендовано обеспечить информирование населения о возможности получения нового вида помощи в психотерапевтических кабинетах, кабинетах медико-психологической помощи и консультирования, создаваемых при поликлиниках и многопрофильных больницах.

Также на заседании речь шла о лекарственном обеспечении граждан льготными препаратами, о повышении доступности медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, о проводимой работе по привлечению специалистов в сферу здравоохранения на примере медицинских учреждений ряда регионов.

По итогам заседания Совета выработаны протокольные решения, направленные на достижение утвержденных показателей национальных проектов в сфере здравоохранения в регионах Северо-Запада России и безусловное выполнение задач, поставленных Президентом Российской Федерации.