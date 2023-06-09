Защитникам Отечества – достойная поддержка

Поддержать своих

С доски объявлений в здании социального центра на Комсомольской улице в Выборге на нас смотрит детский рисунок. Солдат в тёмно-зелёной каске с российским триколором за спиной, а над ним – надпись: «Спасибо за мирное небо над головой! Алина Х., 3-й класс». От этого незатейливого, но искреннего послания всё вокруг кажется более уютным, почти домашним. Сразу понимаешь, что ветеранов здесь ждут, о них помнят, а любые чаяния и заботы встретят достойную поддержку.

– Сегодня тысячи наших ребят выполняют свой воинский долг в зоне специальной военной операции, защищая интересы нашей страны. Мы настроены, чтобы каждый участник специальной военной операции и члены его семьи получили поддержку и помощь государства. И пока ребята там, они должны понимать, что их семьи находятся под опекой государства. Это основная идея в поручении Президента, и это поручение мы, безусловно, выполним, – подчеркнул Александр Дрозденко.

То самое поручение Владимир Путин озвучил в Послании Федеральному собранию в конце февраля. А уже к началу лета Ленинградская область была готова его полностью выполнить. Выборгский центр «Защитники Отечества» стал одним из первых пяти филиалов Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции в нашем регионе. Ранее такой центр заработал на базе всеволожского Мультицентра социальной и трудовой интеграции. Ещё один до конца июня планируется открыть в Гатчине на базе «Государственного института экономики, финансов, права и технологий». Сейчас рассматривается возможность открытия филиалов в Луге и Тихвине.

О том, какие услуги участники СВО и их семьи смогут получить в Центре, рассказал директор филиала госфонда «Защитники Отечества» в Ленобласти Сергей Гиляев.

– Военнослужащих и членов их семей встретит социальный координатор, который, узнав тему обращения, отправит их к нужному специалисту, который сможет найти решение проблемы – поделился Сергей Григорьевич.

В помещении фонда оборудованы рабочие места сотрудника МФЦ, специалиста центра занятости, который поможет с выбором вакансий, а рядом с их столами – детский уголок, в котором смогут провести время дети, пришедшие на приём вместе с родителями. В Центре можно получить все меры соцподдержки, полагающиеся участникам СВО и членам их семей. Здесь также постоянно работают семейный психолог, юрист, есть возможность оформить направление на санаторно-курортное лечение, получить помощь в социальной адаптации и паллиативную помощь. Для ветеранов доступны технические средства реабилитации и необходимые лекарства.

Место силы

Одним из главных ноу-хау этого пространства станет класс по переобучению военнослужащих новым специальностям. Всего за 2,5 месяца интенсивной работы здесь можно стать оператором программы «1С: Склад», а за 5 месяцев – специалистом графического дизайна. После обучения Ленобласть гарантирует трудоустройство каждому ветерану специальной военной операции. На время обучения «студенты» смогут некоторое время проживать здесь же, в специально оборудованных комнатах отдыха.

– Каждый такой филиал — это родной дом для участников специальной военной операции и членов их семей. Где они в «режиме одного окна» смогут получить любую консультацию. Наша задача заключается в том, чтобы каждый, кто пришел сюда, получил всю необходимую помощь, – отметил губернатор Александр Дрозденко.

Также на базе фонда работает кабинет волонтёров. Добровольцы смогут не только обсуждать помощь конкретным семьям и ветеранам, но и проводить работу по патриотическому воспитанию молодёжи.

Что касается графика работы, то Центр «Защитники Отечества» будет принимать посетителей на Комсомольской улице с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Во время церемонии открытия центра глава Ленобласти по поручению Президента России Владимира Путина, согласно приказу Министра обороны РФ «за мужество, героизм, самоотверженность и отвагу, проявленные при выполнении воинского долга» вручил медаль «За воинскую доблесть» II степени гвардии ефрейтору Дмитрию Бородулину.

– Сегодня значимый день. Я удостоен высокой награды, которая очень ценна для меня и для всей моей семьи. Там, на передовой не думаешь об орденах и медалях, там думаешь, как с честью и достоинством выполнить свой долг. Я считаю, что эта награда не только моя заслуга, но и моих боевых товарищей, тех, кто был со мной, – сказал Дмитрий.

Также награждённый выразил слова благодарности своему дедушке, который всегда был для него примером чести и достоинства, поблагодарил свою маму и школу за достойное патриотическое воспитание.

Системная поддержка

Комплексная работа по поддержке ветеранов ведётся и в других районах Ленинградской области. Ранее центры реабилитации участников СВО открылись во Всеволожском и Волховском районах. Одно из таких учреждений появилось в стенах Сертоловской больницы: акцент в его работе будет сделан на медицинской реабилитации. В состав Центра входит круглосуточный стационар, отделение физических методов лечения, отделение спортивной медицины и отделение ЛФК.

– Всё очень функционально: сами палаты находятся на пятом этаже, откуда специальные лифты приводят пациентов в три точки: на лечебную физкультуру, водолечение и кабинеты физиотерапии. Участников СВО мы обеспечили всеми услугами, всё оборудование новое, качественное, – отметил во время посещения больницы Александр Дрозденко.

В круглосуточном стационаре расположены комфортные палаты на 30 коек. При поступлении на отделение реабилитации пациентов обследуют и назначают лечение.

В дальнейшем сеть таких социальных центров будет только расширяться: первые ветераны, вернувшиеся домой с Донбасса, уже получают в них необходимую помощь.

Анастасия Титова, фото автора