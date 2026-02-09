Поиск на сайте
Кто останется без света 10 февраля в Гатчинском округе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 10 февраля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского округа:

10.02.2026 с 09:00 до 17:30

Сиверское ТУ:

д. Большево;

п. Дружноселье.

 

10.02.2026 с 09:00 до 17:30

Дружногорское ТУ:

д. Лампово;

д. Кургино.