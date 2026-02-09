Кто останется без света 10 февраля в Гатчинском округе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 10 февраля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского округа:
10.02.2026 с 09:00 до 17:30
Сиверское ТУ:
д. Большево;
п. Дружноселье.
10.02.2026 с 09:00 до 17:30
Дружногорское ТУ:
д. Лампово;
д. Кургино.
