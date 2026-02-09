Свадебное путешествие выходного дня

Как напомнили на пресс-конференции, эта инициатива принадлежит губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко, который предложил всем, кто заключает брак на территории Ленинградской области, дарить путешествие. Программа «Путешествие с любовью» реализуется комитетом по культуре и туризму региона совместно с управлением записи актов гражданского состояния.

Об идее акции и организации путешествия рассказали заместитель председателя комитета, начальник департамента по туризму Ольга Голубева и начальник управления записи актов гражданского состояния Ленинградской области Ольга Куликова.

Зарождение первой семейной традиции

- Эта акция имеет двойной смысл, - отметила Ольга Голубева. - С одной стороны, мы привлекаем на нашу территорию молодежь для регистрации браков, тем самым популяризируя свадебный туризм. Но самое главное, мы рассказываем о Ленинградской области и зарождаем уникальную первую традицию в жизни молодой семьи: они отправляются в путешествие, и не куда-нибудь в дальние страны, а у себя на родине.

Инициатива «свадебного» проекта была озвучена еще прошлым летом, а старт акции был дан 1 февраля. Но, несмотря на это, воспользоваться таким предложением смогут и те молодожены, которые заключили брак раньше. Главное — чтобы они подходили под условия программы.

Кто подходит под условия программы?

Как именно будет реализовываться эта программа, рассказала Ольга Куликова. Первым, конечно же, встал вопрос: кто может претендовать на получение свадебного тура?

- Молодожены, являющиеся гражданами Российской Федерации, регистрация которых состоялась после 1 августа 2025 года в ЗАГС Ленинградской области, - говорит Ольга Куликова. - Оба вступают в первый брак, и возраст каждого не должен превышать 35 лет. При этом привязки к месту жительства супругов нет. Это может быть любой житель нашей страны — главное, чтобы брак был заключен в 47-м регионе.

Как и когда выдается «свадебная» карта?

Начиная с 1 февраля, сотрудники органов ЗАГС Ленинградской области будут вручать молодоженам в день регистрации информационную карточку с QR-кодом. Пройдя по нему, можно узнать все условия акции и самостоятельно выбрать направление путешествия. На карте также указан телефон оператора, с которым можно связаться по всем вопросам.

Те пары, которые были зарегистрированы после 1 августа 2025 года и отвечают всем заявленным критериям, могут обратиться в орган ЗАГС по месту жительства и получить информационную карту. Для этого понадобятся только паспорта и свидетельство о заключении брака. На момент путешествия пара по-прежнему должна находиться в законном браке

Как рассказала Ольга Куликова, в Ленинградской области ежегодно заключается порядка 8 тысяч браков. Из них около 25% составят те пары, которые подходят под критерии акции. То есть, в 2026 году воспользоваться акцией смогут не менее 2 тысяч пар молодоженов.

Успеть за 4 месяца!

Как подчеркнула Ольга Голубева, свадебная карта действует всего лишь четыре месяца.

- Необходимо связаться с оператором, который отправит вас в путешествие, не позднее 14 дней до момента выезда, — отметила Ольга Леонидовна. — Оператор заключает с вами соглашение о предоставлении этого путешествия только при соблюдении всех условий акции. Если пара, получив карточку, не успела воспользоваться ею в течение четырех месяцев, карта будет аннулирована и передана другим молодоженам.

Куда можно будет поехать?

По словам Ольги Голубевой, для молодоженов будут доступны самые популярные направления в Ленинградской области — Выборг, Приозерск, Тихвин, Гатчина, Старая Ладога, Кингисепп, Тосно.

Как отметили спикеры, пик свадебной активности обычно приходится на июнь-октябрь. Поскольку карта действует 4 месяца, у молодоженов будет время сделать свой выбор.

- Несмотря на возможные трудности с сезонностью, думаю, мы с этим справимся, - говорит Ольга Куликова. - Самое главное, чтобы молодожены воспользовались таким бонусом, а операторы смогут подобрать для них максимально удобное и комфортное путешествие.

Какой будет программа путешествия?

По условиям акции, свадебный тур не будет большим: речь идет, скорее, о двухдневном путешествии выходного дня.

- В программу тура входят размещение в отеле, завтрак, романтический ужин и экскурсионная программа, - рассказала Ольга Голубева. - Каждая пара молодоженов получит приятный сувенир и обязательно примет участие в социально-значимом мероприятии, в зависимости от того места, куда они приехали. Речь идет о каких-то знаковых историях. Возможно, это будет посадка деревьев или посещение знаковых мест, где можно заняться каким-то полезным делом.

Как отметила Ольга Голубева, в стоимость путешествия входят проживание (одна ночь в гостинице со всеми удобствами и хорошим уровнем обслуживания), завтрак в отеле и организация романтического ужина для двоих). Экскурсионная программа состоит как из пешеходной и (или) автобусной части, так и из дополнительных экскурсий на музейные объекты, что также входит в стоимость тура. В стоимость путешествия не входит проезд в выбранный город, но во все включенные в программу места можно добраться без труда самостоятельно.

Выездная регистрация брака

Как рассказали спикеры, в Ленинградской области продолжает развиваться практика выездной торжественной регистрации брака. Начиная с 2024 года, такие церемонии проводятся в музеях, усадьбах и других исторических местах региона. В настоящее время в разных районах 47-го региона утверждено 25 локаций для выездной регистрации брака, и перечень их будет только расширяться.

По словам Ольги Куликовой, среди самых востребованных направлений для выездной регистрации - Выборг с парком Монрепо и Шлиссельбург (площадка «Домик на пристани»). География пар, заключивших «выездной» брак, очень велика — это молодожены из Петербурга, Новгородской, Псковской, Мурманской областей, Карелии, Москвы и Подмосковья, даже из Сибири и Алтая.

Как считает Ольга Голубева, у программы «Путешествие с любовью» большие перспективы.

- Эта акция пока рассчитана на 2025-2026 годы, - отметила она. - Но это ведь стартовый проект, который, как мы надеемся, продлится на многие десятилетия. Со временем программа будет только расширяться, стимулируя, в том числе, и туристический поток в нашем регионе. Уверена, что свадебный туризм в Ленинградской области будет только набирать силу. Мы приглашаем в наш регион всех, в том числе и тех, кто захотел бы зарегистрировать свой брак на наших прекрасных просторах и сразу же отправиться в свадебное путешествие.

Юлия Лысанюк

Фото: Музейное агентство Ленинградской области