Студенты - школьникам

Отряд «Альма» был создан в рамках молодежной патриотической акции «Невский десант» (Российские студенческие отряды). Название выбрано не случайно: «alma» в переводе с латинского означает «кормилица». Именно дети, их здоровье и будущее – в центре внимание студентов-волонтеров. Они проводят просветительские мероприятия в школах, делятся знаниями о здоровом образе жизни и стараются оказывать посильную помощь в сфере здравоохранения.

Со 2 по 8 февраля отряд «Альма» успел побывать в гостях у учеников Гатчинской школы № 12, Войсковицкой, Коммунарской и Пламенской школ. Студенты говорили с детьми на такие темы, как «Болезни грязных рук», «Первая помощь при ожогах и обморожениях», «Первая помощь при переломах и кровотечениях». В ходе лекций обсуждались проблемы стрессовых состояний, буллинг, вредные привычки и зависимости, говорили о важности вакцинации и, конечно же, вели профориентационную работу.

А еще во время занятий каждый смог попробовать себя в роли спасателя: под руководством бойцов отряда «Альма» дети учились накладывать давящую повязку. Получалось у всех!

- Как же это здорово - снова дарить знания, - делятся эмоциями бойцы отряда «Альма» на своей страничке в соцсети. - Каждая школа - отдельная история, новые глаза, в которых зажигается понимание: «Я смогу помочь». И мы - волонтеры рады, что смогли поделиться важным: знаниями, навыками и уверенностью. Это были яркие и теплые встречи. Мы уезжаем, унося с собой улыбки, и уже готовимся к новым выездам. Впереди еще много школ, которым мы в будущем сможем помочь стать немного безопаснее, а мир - чуть добрее.