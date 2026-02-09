Посёлок Кобралово: новая страница истории

Исторически Кобралово много лет относилось к Сусанинскому поселению, что было неудобно с точки зрения логистики и на пользу поселку не шло. Теперь все гораздо логичнее: Кобралово граничит с Пудомягской землей, которая стремительно преображается, и администрация Гатчинского округа – при поддержке совета депутатов – перевела Кобралово под юрисдикцию Пудомягского теруправления. И это, кстати, не единственное решение, которое изменило административные границы в округе: поселок Дивенский теперь присоединен к Дружногорской территории (до 1 февраля Дивенский относился к Рождественской земле).

3 февраля состоялась встреча главы администрации Гатчинского округа Людмилы Нещадим с жителями Кобралово: речь шла о планах на текущий год, исходя из сложившейся ситуации, и о перспективах. Традиционно, со стороны граждан прозвучало много обоснованных жалоб и конструктивных предложений.

Начнём с порядка в доме

По словам Людмилы Нещадим, перспективы Кобралово ясны: «Нам сейчас очень важно развивать такие территории, где активно работает бизнес. И мы для себя ставим задачу по обеспечению кадрами одного из сильнейших сельхозтоваропроизводителей не только Гатчинского округа, но и всей Ленинградской области – СПК «Кобраловский». В самом поселке накопился целый спектр вопросов, требующих решения. Но, поскольку волшебной палочки у нас нет, начать надо с порядка в доме».

Глава администрации подчеркнула, что, с учетом перспектив развития сельхозпроизводства и других направлений бизнеса и предпринимательства, необходимо правильно выбрать приоритетность объектов, которые должны появиться в поселке – где-то за счет муниципальных средств, где-то за счет участия в региональных и федеральных программах, в рамках нацпроектов. Государство сегодня предоставляет очень хорошие возможности для привлечения финансирования из других бюджетов.

Построят детсад, библиотеку и ДК

Как поделилась Людмила Николаевна, за последний месяц в администрацию из Кобралово поступило 38 обращений, и на первом месте, как всегда, вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, землепользования и состояния автомобильных дорог.

В 2025 году в Кобралово была капитально отремонтирована канализационно-насосная станция. На 2027 год запланирован капремонт скважины 3126 и модернизация водопроводных сетей протяженностью 2,7 км на улицах Новая, Лесная, Строительная.

В прошлом году отремонтировали теплосети на Павловской, Пионерской и Центральной улицах, в 2026-м запланирован капремонт участка теплотрассы на Строительной и Новой. Готовятся документы для оформления соглашения с комитетом ТЭК Ленобласти для получения субсидий на выполнение данных работ. Кобралово газифицировано, и жители могут подавать заявки на подключение к сетям газоснабжения.

По муниципальной программе благоустройства на территории Кобралово в 2026 году запланирован ремонт двора у дома № 2 на Лесной улице. Также в этом году предусмотрено приличное финансирование дорожных работ, и администрация надеется отремонтировать подъезды к земельным участкам, выделенным льготникам по 105-оз.

В поселке – одна школа-девятилетка и один детский сад, в котором уже не хватает мест, родителям приходится возить детей в Коммунар. Сейчас разрабатывается технико-экономическое обоснование на строительство детсада на 120 мест, земельный участок есть. Разработана проектно-сметная документация на модернизацию школы, и в следующем году администрация рассчитывает приступить к работам.

Состояние кобраловского Дома культуры и библиотеки давно вызывает справедливые нарекания, и вот забрезжил свет в конце туннеля: по словам заместителя главы администрации по развитию сферы культуры, туризма и сохранения культурного наследия Марии Титовой, аварийное здание библиотеки будет снесено, и на его месте установят модульную капсульную библиотеку, благодаря чему проблема решится уже в текущем году. Кроме того, запланировано строительство нового Дома культуры – с библиотекой, на повестке дня – проектирование.

Глава Пудомягского теруправления Сергей Якименко призвал жителей поселка принять активное участие в голосовании по выбору территории для благоустройства в 2027 году. Время пролетит быстро, 2027-й не за горами – о создании комфортной среды надо позаботиться заранее.

Амбулаторию отремонтируют

Исполняющий обязанности главного врача Гатчинской КМБ Ростислав Павлов рассказал на встрече о доступной медицинской помощи в поселке и перспективах Кобраловской амбулатории.

Непосредственно в Кобралово принимает врач общей практики и фельдшер, а сама амбулатория относится к Коммунарской поликлинике, которая достаточно хорошо укомплектована: шесть врачей общей практики, два терапевта, врач-терапевт кабинета неотложной помощи, хирург, офтальмолог, отоларинголог, акушер-гинеколог, три стоматолога и пять педиатров. Как заметил Ростислав Павлов, запись к специалистам поликлиники доступна. Кроме того, с прошлого года Гатчинская КМБ начала активно внедрять систему выездных приемов узких специалистов. На 25 февраля в Кобралово ожидается прием эндокринолога, кардиолога и невролога.

В самой Кобраловской амбулатории в этом году запланирован капитальный ремонт: получено финансирование в размере свыше 19 млн рублей.

Ростислав Владимирович анонсировал проведение дней узких специалистов, когда врачи стационара Гатчинской КМБ и приглашенные специалисты из Санкт-Петербурга принимают в городской поликлинике пациентов по самым востребованным направлениям: это день невролога, день эндокринолога, день кардиолога и даже день стопы. Информация о предстоящих днях узких специалистов размещается на сайте больницы и в пабликах администрации.

Вода, тепло и негодные трубы

На встрече с представителями администрации жители Кобралово задавали много вопросов о состоянии подъездных дорог к садоводствам, к железнодорожной станции. Граждане жаловались, что в поселке не чистят канавы – вода не уходит. На Зеленой улице водоотведение нарушено настолько, что весной во время разлива по огородам плавают утки, сарайчики подгнили, в канавах заросли – шумит камыш.

В январе в поселке в очередной раз раскопали взорвавшуюся трубу на Лесной улице, потом закидали глиной – по дороге ни проехать, ни пройти. Граждане интересуются, когда трубу, наконец, сделают так, чтоб она больше не взрывалась, и когда отремонтируют дорогу от школы до Лесной улицы и до улицы Урожай-2, чтоб она стала безопасной.

Представители коммунальных служб ответили, что ремонт напорного коллектора и аварийного участка сети запланированы на май. И при наступлении благоприятных погодных условий все элементы дорожных покрытий будут восстановлены.

Также были жалобы на качество водопроводной воды в поселке (строительство станции водоподготовки запланировано на 2027 год) и расписание автобуса. Местный автобус ходит с полуторачасовым перерывом в середине дня. Это неудобно, детям из школы не уехать. Жители писали, обращались, просили добавить рейс, но воз, т.е. автобус, и ныне там.

Все поднятые на встрече вопросы были зафиксированы, и граждане получат ответы в установленный срок. «Надеюсь, что с новым руководителем, в составе Пудомягского территориального управления Кобралово начнет новый виток развития. Перспективы для этого есть, – заключила Людмила Нещадим. – Сергей Васильевич Якименко, глава Пудомягского теруправления, не боится строить планы и реализовывать их».

Кобралово к переменам готово, и первый сдвиг уже есть: на третий день пребывания в составе Пудомягских земель в Кобралово начали чистить снег…

Екатерина Дзюба