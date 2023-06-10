Дом, в котором оживает история

Классической архитектуры большой каменный двухэтажный дом не отмечен каким-либо памятным знаком, а между тем это здание имело важное для бывшей императорской Гатчины значение. Современным языком можно сказать, что раньше, в дореволюционный период и в первые десятилетия советской власти, здесь располагалась городская администрация. Какие только события не были связаны с этим историческим зданием, кто здесь только не бывал! Вспомним некоторые интересные сведения из прошлого «Старой гостиницы».

Жизнь на этом участке продолжается уже несколько столетий, а начиналась она еще до того времени, когда Гатчина получила статус города. Из архивных документов известно, что первым официальным владельцем этого земельного участка, протянувшегося от проспекта 25 Октября до улицы Красной, был мещанин Кирьян Афанасьевич Пластилин, получивший его от великого князя Павла Петровича – будущего императора Павла I в знак особых заслуг, распоряжением от 24 марта 1794 года.

Кирьян Пластилин – личность знаменитая. Выходец из крестьян села Яичницы Архангельской волости Вологодской губернии, он был приглашён в Гатчинскую резиденцию великого князя для ведения «каменных строительных дел». Именно он в 1792-1793 годах руководил подрядными работами при сооружении величественного обелиска Коннетабль. Участвовал он и в проведении многих других работ на территории дворцово-паркового ансамбля.

Участок, пожалованный Пластилину, был даже по меркам того времени не маленький: он граничил с Большим проспектом – главной магистралью города (ныне – проспект 25 Октября), улицами Загвоздинской (ныне – улица Чкалова) и Госпитальной (ныне – Красная). В документах есть сведения о возведении Пластилиным деревянного дома на каменном фундаменте по красной линии Большого проспекта, который он так и не достроил, умер в 1798 году. Пока шло строительство, он проживал с семьёй во временном деревянном флигеле. Имевший при жизни дела с тысячными заказами, он скончался в бедности. После смерти кормильца его вдова, Агафья Платоновна, оставшаяся с пятью детьми, старшему из которых исполнилось 15 лет, вынуждена была начать тяжбу из-за долга, а также «за забранные под залог съестные припасы»; в 1800 году она умерла. Описанный дом так и стоял недостроенным, пока её повзрослевшие дети, мещане Илья и Иван Пластилины, выплатив долги, не выставили свою усадьбу на торги.

В 1824 году этот участок с имеющимися на них постройками, службами, огородом и колодцем купила за 812 рублей 50 копеек вдова доктора медицины Марья Крестьяновна Ержемская; позднее её дочь Анна Ивановна фон Дельден перепродала усадьбу жене майора Марье Михайловне Шлоссман, получив за неё 1500 рублей.

Вслед за этим госпожа Шлоссман, поделив участок на две части, продала место, на котором сейчас находится «Старая гостиница», петербургскому купцу Андрею Фролову. Он начал строительство каменного двухэтажного дома, но работы до конца так и не завершил, переключившись на осуществление одного выгодного для себя дела. Купец Фролов известен в гатчинской хронике прежде всего тем, что в 1852 году открыл на противоположной стороне этой же улицы, наискосок от своего участка, знаменитые торговые бани. Их постройка и обустройство обошлись владельцу почти в 30 тысяч рублей. После этого Фролов получил монополию на проведение банных услуг в городе, в старинных документах он значится «содержателем бань».

В 1850 году по инициативе начальника Гатчинского дворцового управления генерала-лейтенанта Федора Ивановича Люце каменный недостроенный дом у Андрея Фролова был выкуплен дворцовым управлением за 8000 рублей.

После завершения ремонтных работ в этом здании разместился чиновничий аппарат городской власти – дворцовое управление, с «черной стороны» к нему были пристроены конюшня, экипажный двор и сенной сарай. Однако в таком виде здание существовало недолго. Оно дважды перестраивалось, пока не обрело свой нынешний вид. Количество чиновников росло, и здесь им было уже тесновато. Перестройка здания велась по проекту главного архитектора города, академика Андриана Васильевича Кокорева (1810-1876 гг.).

Во время реконструкции в 1862-1867 годах площадь здания была расширена, оборудованы подвальные «хозяйственные» помещения, полностью переделаны оконные проёмы, ставшие полукруглыми, заменена каменная облицовка здания; в середине семидесятых годов ХIХ столетия переделывались лестницы, внутренние помещения, печи, появился еще один запасной выход; с северной стороны здания был разбит сад.

Биография талантливого зодчего А.В. Кокорева также заслуживает внимания. Сын царскосельского гоф-фурьера, выпускник Академии художеств, с 1854 года он более 20 лет верой и правдой служил в Гатчинском дворцовом управлении, будучи главным городским архитектором и был пожалован орденом святого Станислава 2-й степени. В Гатчине коллежский асессор Кокорев вместе с супругой Анастасией Павловной и детьми владел собственным домом на Загвоздинской улице, переименованной в 1864 году в Люцевскую улицу. Интересно отметить, что в 1859 году А.В. Кокорев выкупил у А. Фролова городские бани и стал их владельцем. Поэтому в гатчинской микротопонимике среди старожилов в обиходе долго существовало название «Кокоревские бани». После смерти владельца они перешли к его племяннику Василию Ильичу Кокореву, выпускнику Академии художеств, в 1878 году получившему звание классного художника 3-й степени, но это уже другая история…

Первым хозяином «обновлённого» здания на Люцевской улице стал назначенный в 1862 году управляющим Гатчинского дворцового правления генерал-майор Карл Федорович Багговут, непосредственно руководивший всеми его строительными преобразованиями. В его подчинении находились полиция, госпиталь, другие хозяйственные и благотворительные учреждения. Все последующие начальники города вместе со своими подчинёнными также размещались здесь.

В газетных сообщениях дореволюционной поры периодически публиковались сообщения, связанные с различными событиями из жизни городской администрации:

«28 июня в 8 часов вечера в ресторане при гостинице Н.С. Верёвкина действительный статский советник С.И. Рождественский давал своим бывшим сослуживцам по Дворцовому управлению обед по случаю оставления им должности», – рассказывала газета «Гатчина» в июле 1914 года. – На обеде присутствовали полицмейстер города полковник Н.А. Кавтарадзе, вновь назначенный делопроизводитель Дворцового управления статский советник А.М. Власов, старший врач дворцового госпиталя доктор Г.Г. Надеждин, статский советник К.К. Фишер, настоятель Дворцовой церкви о. В. Страхов, помощник делопроизводителя П.В. Буржинский и многие другие чины Дворцового управления, всего до 50 лиц».

Упоминаемый в тексте Степан Иванович Рождественский усердно служил в этом управлении с 1886 года: сначала на посту столоначальника (заведующего отделом), затем в должности заведующего канцелярией, был удостоен дворянским достоинством, но особенно отличился в деле составления и написания историко-статистического двухтомного труда «Столетие города Гатчины. 1796-1896», изданного за счет дворцового управления, не потерявшего своей исторической ценности среди нынешних историков и краеведов.

Известно, что в 1914 году штат Дворцового управления состоял из 65 различных служащих. Начальником города состоял гвардии полковник Н.Н. Крестьянов, его помощником – подполковник А.К. Рейер, старшим делопроизводителем – А.М. Власов…

Об этом здании сохранились воспоминания гатчинских старожилов, которые мне удалось записать в девяностые годы.

«Красивое здание на углу Люцевской и Госпитальной улиц придавало Гатчине парадный вид царской резиденции. В праздничные дни оно украшалось флагами. На углу улиц, там, где здание делало угловой «срез», имелась площадка, где почти всегда стоял городовой, – вспоминала Лидия Владимировна Данилова (1900-1996 гг.), урожденная Тимофеева, дочь гатчинского священника. – Мой отец, служивший в Госпитальной церкви, часто бывал здесь и хорошо знал гатчинских начальников, так как сам городской госпиталь находился под их непосредственным попечением».





Андрей Бурлаков