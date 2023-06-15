Ленобласть импортозамещает корма для домашних животных

«775 млн рублей и 150 рабочих мест ― это хорошие, крепкие инвестиции. Новое производство будет и технологично, и экономически очень выгодно для бюджета за счет налогов, и в тоже время это еще и социальный проект, важный для каждого, кто держит животных. Мы понимаем, что продукция компании «ФАВА» будет востребована не только на рынке Ленинградской области, Санкт-Петербурга, но и в целом в стране. В добрый путь!», ― пожелал удачи проекту губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на церемонии подписания соглашения.

Проектом предусмотрены строительство производственно-складских зданий и сооружений, подведение наружных инженерных сетей, монтаж технологического и инженерного оборудования и прокладка внутриплощадочных инженерных систем. Мощность нового производства ― 3 тонны сухих кормов в час, 18 тыс. тонн в год, количество создаваемых рабочих мест ― 150, объем инвестиций ― 775 млн рублей, сроки реализации ― 2023-2025 годы.

Соглашение подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и бенефициар ООО «ФАВА» Олег Корчагин.