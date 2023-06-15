Ленобласть развивает алюминиевую отрасль

Соглашение о сотрудничестве между правительством Ленинградской области и АО «Русский Алюминий Менеджмент» подписали глава региона Александр Дрозденко и генеральный директор компании Евгений Никитин в ходе Петербургского Международного экономического форума.

«Мы подписываем одно из самых «тяжелых» в денежном выражении соглашений. Его подписанию предшествовала многомесячная работа и в кабинетах, и на выездных сессиях по натурному обследованию земельных участков. Уже на этом этапе мы учитывали экологическую составляющую реализации проекта, в тоже время, учитывали и пожелания компании по логистике, энергетике, инженерным сетям. Это ― крупный налогоплательщик для нашего региона, поэтому мы специально подбирали площадку в Ломоносовском районе, где расположено одно из дотационных муниципальных образований, которое нуждается в серьезной поддержке. Соглашение с компанией РУСАЛ мы готовили почти год: на все свои вопросы ― и по технологии производства, и по его экологической безопасности мы получили документальные разъяснения. Мы четко отслеживаем влияние бурного развития экономики Ленинградской области на экологию и ищем разумный баланс, поэтому для нас очень важно, что стандарт, который будет реализован компанией ― это стандарт мирового качества по экологической безопасности», ― подчеркнул Александр Дрозденко.

Глава региона поблагодарил команду компании за понимание необходимости учитывать интересы всех ― и предприятия, и государства, и жителей территории, где будет реализован проект.

По словам Евгения Никитина, РУСАЛ высоко оценивает инвестиционную привлекательность Ленинградской области и рассчитывает, что благодаря своему богатому опыту регион поможет реализовать масштабный инвестиционный проект по созданию нового производства.

Компания планирует построить четыре технологические нитки глиноземного производства на участке 1 тыс. га в Ломоносовском районе и портовую инфраструктуру в Усть-Луге. Объём инвестиций до 2032 года составит около 400 млрд рублей. Планируется создать 7,5 тыс. рабочих мест.