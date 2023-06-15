«Самолет» инвестирует в социальную инфраструктуру Ленобласти

Церемония подписания состоялась на Петербургском международном экономическом форуме.

«Предыдущее соглашение с компанией «Самолет» помогло восстановить права около 1300 обманутых дольщиков в Ленинградской области. Сегодня мы говорим о новом этапе работы с девелопером, который планирует построить в Ленинградской области больше двух миллионов квадратных метров жилья. Это будет красивый, но недешевый проект и его необходимо обеспечить социальной, дорожной и коммунальной инфраструктурой. Поэтому в новом соглашении речь идет о 13 детских садах и 8 школах для 12 тысяч детей», — рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Девелопер принимает активное участие в мероприятиях по восстановлению прав обманутых дольщиков. Всего группа «Самолет» направит всего около 1,6 млрд рублей на достройку проблемных объектов. Общий объем инвестиций застройщика в экономику Ленинградской области составит 323 миллиарда рублей, включая социальные обязательства и жилищное строительство.