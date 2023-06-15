В Ленобласти – новый инвестор в загородный отдых

Соглашение подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и управляющий ООО «Озерный край» Олег Барабанов.

«Проект «Ярви Резорт» ― на острие запросов стратегического развития Ленинградской области. Мы только что презентовали инвестиционную стратегию развития туризма, и этот проект курорта полностью ей соответствует. Больше того, финансово-экономическое обоснование инвестиций, срок окупаемости и рентабельность четко просчитаны в стратегии и оправданы. Поздравляю Вас, Олег Вадимович, вы сегодня станете пионером в реализации региональной стратегии. И желаю удачи!», ― сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Инвестпроектом предусмотрена застройка 4 га, где будет созданы гостиничный комплекс, оздоровительный SPA-комплекс с бассейном, ресторан, олений парк, спортивные площадки для занятий игровыми видами спорта. А также обустроены освещенные лыжероллерные трассы и зимняя лыжная трасса. Инвестиции составят 3,3 млрд рублей, срок реализации проекта ― 4 квартал 2023 ― 4 квартал 2025 гг. Будет создано 300 рабочих мест.