Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры региона поддержат финансово

Соглашение о потенциальном вхождении в проект нового финансового партнера сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин и председатель правления банка «РОССИЯ» Михаил Клишин.

«Сегодня мы закрепляем договоренности о том, что один из важнейших для Ленинградской области и Санкт-Петербурга транспортных проектов поддерживают наши надежные партнеры – ВТБ и банк «РОССИЯ». 5-й и 6-й этапы Широтной магистрали скоростного движения действительно позволят не только разгрузить напряженные участки автомобильного движения в агломерации, но и откроют перспективу для дальнейшего развития индустриальных площадок и жилищного строительства. Уверен, что, благодаря нашим партнерам, совсем скоро мы сможем следить за новостями со строительства финальных участков ШМСД в Ленинградской области», ― сказал Александр Дрозденко.

Андрей Костин отметил, транспортно-логистический комплекс Ленинградской области постоянно развивается: строятся дороги, развязки, открываются новые маршруты, а совместно с заинтересованными и сильными партнерами будет создана современная магистраль, которая внесет существенный вклад в транспортное развитие региона.

Михаил Клишин подчеркнул, одна из ключевых задач банка «РОССИЯ» ― это поддержка крупных инфраструктурных проектов в масштабах страны. Широтная магистраль будет не только способствовать экономическому росту региона, но и значительно улучшит возможности транспортного сообщения и, как следствие, качество жизни жителей Ленобласти

Сейчас проект по строительству участка ШМСД на территории Ленинградской области находится в завершающей стадии финансово-технического структурирования: выделены земельные участки, определена трассировка и основные технико-экономические показатели проекта, прорабатываются условия концессии, в ближайшее время ожидается представление частной концессионной инициативы в адрес региона.

Планируемый объем инвестиций в проект составит порядка 100 млрд рублей.