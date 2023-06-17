Больничная сеть ждёт врачей!

Собственно, гатчинская больница существует третье столетие. Одним указом императора Павла I Гатчина была объявлена городом, и в городе создан госпиталь. Главное здание сегодняшнего стационара появилось в начале 80-х и по прошествии сорока лет поизносилось. Как и амбулаторные подразделения, разбросанные по всему району. Обширная сеть медучреждений требует серьезных материальных вложений и …кадрового пополнения.

В третье воскресенье июня медицинские работники отмечают профессиональный праздник. О том, как развивается гатчинская система здравоохранения, о новых достижениях и старых проблемах рассказал главный врач Гатчинской КМБ Роман Осадчий.

- Роман Григорьевич, первое, что волнует жителей, – это строительство новых ФАПов и наличие специалистов. Как обстоит дело?

- Последний раз мы сдали четыре модульных ФАПа – в Минах, Чаще, Новинке и Ковшово – в декабре 2019 года. После этого у нас ничего не строилось, и сейчас процесс возобновляется. В этом году в Дивенском планируется построить фельдшерско-акушерский пункт – новое здание с новой мебелью и современным оборудованием. Фельдшер для работы в этом ФАПе есть.

После Дивенского нам обещали построить ФАП в Покровской, потом в Куровицах, в Романовке и амбулаторию в Пудомягах. Земельные участки выделены, документы лежат в областном комитете по строительству.

15 лет мы добиваемся строительства амбулатории в Войсковицах, и вот она внесена в план на 2025 год. Есть проект нового здания. В этом нам очень помогают депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко и Сергей Коняев.

А кроме всего прочего, есть решение внести в план мероприятий к 100-летию Ленинградской области и Гатчинского района строительство нового здания стационарного отделения скорой медицинской помощи на территории больничного городка. Это будет большое приемное отделение для экстренной неотложной помощи, соединенное галереями с корпусами больницы, как в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. В России подобные комплексы существуют только в федеральных клиниках.

- Это про строительство. А что с ремонтом?

- В Таицкой амбулатории износ здания превышает 60% – нужен капитальный ремонт. В Вырицкой поликлинике на очереди – второй этап ремонта. В трехэтажной пристройке к зданию поликлиники отремонтированы помещения «скорой помощи», детское отделение на первом этаже, на втором – физиотерапия, на третьем – стоматология. На основное здание деньги пока не выделены, но сметы прошли экспертизу. Ждем. В продвижении этого вопроса нам содействуют областные парламентарии Людмила Тептина и Олег Белов.

В этом году закончен ремонт фасада поликлиники на Урицкого в Гатчине. Все отделения на всех этажах отремонтированы, осталось доделать отдельный вход для инфекционных больных и лестничные проемы, а также благоустроить двор. Плюс обновить мебель 80-х годов, которая пришла уже в полную негодность.

В поликлинике на Аэродроме идет ремонт ступенек. За пять лет ступени на входе в здание успели износиться.

- Насколько велик кадровый голод в Гатчинской больнице?

- Обеспеченность врачами и медсестрами, в среднем, составляет 70%. В Гатчинском районе 81 участок врачей общей практики – работает 37 врачей. На 52 участка – 25 терапевтов. Все врачи работают на полторы-две ставки. Привлекаем фельдшеров, которые имеют право вести самостоятельный прием.

- Почему такая острая нехватка кадров? Конкурс в медицинские вузы – традиционно большой, где эти дипломированные специалисты?

- Кадровый дефицит наблюдается во всей Ленинградской области. И если в стационаре у нас ситуация относительно стабильная, то в первичном звене – участковой службе – проблема. Потому что рядом – Санкт-Петербург с высокой зарплатой, и кадры уходят туда. Целевики возвращают деньги, потраченные на учебу, и уезжают в Петербург. Даже те участки, которые раньше были полностью укомплектованы, сейчас остаются без специалистов – люди уходят, не выдерживая нагрузки. Потому что гораздо проще за ту же зарплату работать в частной структуре.

По данному вопросу недавно было совещание в комитете здравоохранения – как привлечь кадры. Если раньше можно было завлечь в село специалистов деньгами или жильем по программе «Земский доктор», то на сегодняшний день этот миллион-полтора на улучшение жилищных условий – уже не та сумма, что пять лет назад.

У нас есть несколько квартир, которые ждут новых хозяев – врачей: в Елизаветино, в Коммунаре, в Пудости готовы дать жилье, есть квартира от комитета здравоохранения в Шпаньково. Но все хотят высокую зарплату. А в области, чтобы получать 80-90 тысяч, нужно работать на полторы ставки.

Хотя первичному – поликлиническому – звену компенсируют затраты на аренду жилья. У нас 17 человек получают компенсацию из федерального бюджета. Плюс по 18 тысяч в месяц по новому постановлению – доплата первичному звену из федерального бюджета: врачам и медсестрам поликлиник, амбулаторий, ФАПов, сельских больниц и скорой помощи.

- Врачей каких специальностей больше всего не хватает?

- На сегодняшний день самая большая проблема – записаться к терапевту. Потому что их катастрофически не достает. В Мариенбурге осталось два участковых доктора, в поликлинике «Аэродром» нужны терапевты, притом, что есть служебная квартира на ул. Красных Военлетов – можно заселяться.

В гатчинской поликлинике не хватает неврологов. Молодежь, которая приходит, хочет работать в стационаре. Там еще полтора года назад был кадровый кризис, но сейчас у нас неврология укомплектована. Не хватает офтальмологов. То есть теоретически они есть, но по штату офтальмологов – пять, а работают – два, остальные в декрете. Кстати, шесть терапевтов тоже в декретном отпуске. Мы надеемся на их возвращение.

Низкий поклон нашим сотрудникам пенсионного возраста, каковых в Гатчинской КМБ немало. Но что будет, когда они уйдут на заслуженный отдых?

- Насколько современна техническая оснащенность КМБ? Не отпала ли необходимость обращаться, например, в областную больницу по поводу некоторых видов диагностики?

- В Гатчине одна из самых хорошо оснащенных больниц области. В терапевтическом корпусе скоро появится магнитно-резонансный томограф. Аппарат закупает комитет по здравоохранению Ленинградской области. Он будет установлен там же, где ангиограф. В этом году было выделено финансирование на первый этап ремонта кабинета для МРТ, ждем финансов на следующий этап.

В конце 2023-го или в начале 2024-го у нас появится четвертый компьютерный томограф – в поликлинике на Аэродроме. Сейчас два аппарата КТ стоят в терапевтическом корпусе и один – в хирургическом.

В конце прошлого года был сделан ремонт помещений в

Сиверской больнице. Там установили новый флюорограф и новый маммограф – это большие финансовые вложения. В поликлинике на Урицкого будут работать два новых рентгеновских аппарата. Один уже введен в эксплуатацию в тестовом режиме, второй заработает в следующем году. К со-жалению, вышел из строя флюорограф на Аэродроме. Это модель 2015 года выпуска, и она уже не выпускается. Теперь стоит дилемма: либо искать запчасти втридорога, либо покупать новый.

Хорошо оснащено отделение урологии в стационаре, и, если получим финансирование, у наших урологов появится литотриптер – аппарат для дробления камней в почках.

Поступило новое дорогостоящее оборудование в глазное отделение стационара: факоэмульсификатор. Ожидается когерентный офтальмологический томограф. В поликлинику поступит лазерный аппарат по определению полей зрения.

- Какие операции из тех, что раньше были доступны только в петербургских клиниках, можно сделать в Гатчинской больнице?

- В терапевтическом корпусе, в отделении РХМДЛ – рентген-хирургических методов диагностики и лечения – проводятся эндоваскулярные методы лечения. Большой объем разных вмешательств. Уже второй год выполняется стентирование коронарных сосудов. За четыре месяца этого года было сделано 330 ангиографий и установлено 270 стентов. Причем речь идет не только о стентировании в кардиологии – стенты ставят на сосудах конечностей, удаляют тромбы при ишемических инсультах, при урологических и гинекологических проблемах.

Несколько недель назад наши хирурги сделали операцию, которую лет 15 никто не делал. Врачи хирургического отделения №2 выполнили комбинированную (симультантную) операцию по удалению желчного пузыря, а затем удаление с последующей пластикой грыжевых ворот расщепленного мечевидного отростка. Это редкость.

- Кстати, о состоянии операционной. Наша читательница рассказала, что перенесла операцию в гатчинской больнице – и все прошло прекрасно, и отношение персонала хорошее, но с потолка в операционной сыплется штукатурка…

- У нас две больших проблемных зоны. Операционной необходим капитальный ремонт, на который больница может потратить только до 100 тысяч рублей. А капремонт плюс проект – это не один десяток миллионов.

Вторая проблемная зона – приемное отделение хирургического корпуса. Мы нашли средства и сделали ремонт в приемном отделении терапевтического корпуса – после ковида оно сильно пострадало. Чтобы отремонтировать приемный покой, надо около 150 миллионов. Маленькую часть мы сделали своими силами. Но приемное отделение требует ежегодного обновления – люди туда поступают в разном состоянии, и отделение сильно страдает от некоторых пациентов.

Реанимация переехала в соседнее здание бывшего роддома. А должна быть там же, где операционная. Поэтому надо сделать ремонт, чтобы реанимация вернулась в этот корпус.

- Что сейчас находится в бывшем роддоме, кроме реанимации?

- На третьем этаже – детское отделение. На то время, пока в детском отделении – на втором этаже терапевтического корпуса – идет ремонт. Когда был ковид, там располагалась жилая зона для врачей, и отделение надо обновить. Работы ведутся с 1 июня, и в конце месяца детское отделение переедет обратно в свой корпус.

Закончилась эпидемия коронавирусной инфекции, но в этом году было несколько случаев заноса кори в Гатчинский район – заболели приезжие из Средней Азии. Однако благодаря совместной работе с территориальным отделом Роспотребнадзора и Центром гигиены и эпидемиологии нам удалось избежать распространения инфекции. Ни один случай кори – а их было несколько – не повлек за собой последствий. Пациентов вылечили и отпустили домой.

В нашем районе вообще отлично налажено взаимодействие и с администрацией, и с Роспотребнадзором, и с депутатами. В любое время суток мы на связи, все задачи решаются сообща. Гатчинская администрация нас поддерживает во всех начинаниях. Мы проводили совместные встречи с председателем областного комитета по здравоохранению, строили планы на развитие больницы в ближайшие годы и на перспективу. Депутаты Законодательного собрания Ленобласти от Гатчинского района оказывают очень большую помощь, в том числе материальную. Помогают с приобретением оборудования, техники, мебели, с проведением ремонтов – ежегодно.

- Роман Григорьевич, что приносит лето гатчинским медикам?

- Инфаркты и инсульты. Сейчас начнется поток дачников, особенно в июле-августе у нас обычно переполнены отделения кардиологии и неврологии. Жара, огороды, стройки, люди не рассчитывают своих сил и мало пьют воды. Особая категория отдыхающих – дети, тут не обходится без травм.

- Ваши доктора готовы к наплыву пациентов?

- Как всегда. Несмотря на то, что два ортопеда-травматолога поехали работать в госпиталь в Луганск. Пока на полгода. Наши врачи и медсестры помогают там, все ведущие специалисты съездили в Донецкую Народную Республику – и педиатр, и детский хирург, и кардиолог.

Беседовала Екатерина Дзюба