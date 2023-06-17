Ленинградская область – флагман Петербургского экономического форума.

Итоги форума специально для Online47 прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Губернатор также оценил работу «Команды 47» на благо экономики и жителей региона.

«Самая главная оценка для Ленинградской области – это наша эффективная работа по привлечению инвестиций последние восемь лет. И здесь мы говорим в первую очередь о реализации наших соглашений. Мы посчитали, что за последние пять лет эффективность реализации соглашений Ленобласти – 87,5%. Обычно хорошим показателем считается выполнение инвестиционных соглашений 50 на 50. Это отлично. Так вот, мы не просто отличники – мы суперотличники экономического форума. По крайней мере, среди субъектов Российской Федерации», – подчеркнул глава региона.

Он отметил, что по этой части Ленинградская область готова дать фору даже самым крупным компаниям и корпорациям, потому что эффективность реализации соглашений в регионе – очень высока.

«Сегодня нам не стыдно сказать, что нужно ориентироваться на Ленинградскую область. С нас не стыдно брать пример – по крайней мере в работе с привлечением инвестиций. Для нас, конечно, важны рейтинги, однако самый главный рейтинг – это голосование ногами и деньгами как маленьких и средних, так и больших инвесторов. Да, мы сменили географию экспорта, ушли некоторые иностранные компании, но заходят новые. И от этого наша экономика не стала менее привлекательна. Но самое главное — те соглашения, которые мы подписали за эти два дня, — это более 10 тысяч новых высокооплачиваемых рабочих мест», – резюмировал Александр Дрозденко.

Фото - сообщество Александра Дрозденко ВК