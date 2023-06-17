Ленинградская область – флагман Петербургского экономического форума.
Завершил работу Петербургский международный экономический форум, который по праву называют ключевым событием в экономике Российской Федерации. Ленинградская область заключила на нем ряд соглашений, общая сумма инвестиций по которым составила почти 900 млрд рублей.
Итоги форума специально для Online47 прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Губернатор также оценил работу «Команды 47» на благо экономики и жителей региона.
«Самая главная оценка для Ленинградской области – это наша эффективная работа по привлечению инвестиций последние восемь лет. И здесь мы говорим в первую очередь о реализации наших соглашений. Мы посчитали, что за последние пять лет эффективность реализации соглашений Ленобласти – 87,5%. Обычно хорошим показателем считается выполнение инвестиционных соглашений 50 на 50. Это отлично. Так вот, мы не просто отличники – мы суперотличники экономического форума. По крайней мере, среди субъектов Российской Федерации», – подчеркнул глава региона.
Он отметил, что по этой части Ленинградская область готова дать фору даже самым крупным компаниям и корпорациям, потому что эффективность реализации соглашений в регионе – очень высока.
«Сегодня нам не стыдно сказать, что нужно ориентироваться на Ленинградскую область. С нас не стыдно брать пример – по крайней мере в работе с привлечением инвестиций. Для нас, конечно, важны рейтинги, однако самый главный рейтинг – это голосование ногами и деньгами как маленьких и средних, так и больших инвесторов. Да, мы сменили географию экспорта, ушли некоторые иностранные компании, но заходят новые. И от этого наша экономика не стала менее привлекательна. Но самое главное — те соглашения, которые мы подписали за эти два дня, — это более 10 тысяч новых высокооплачиваемых рабочих мест», – резюмировал Александр Дрозденко.