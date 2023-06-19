Ленобласть и Газпром заключили новый договор

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали договор о сотрудничестве на очередной трехлетний период – 2023–2025 годы.

Новый документ предусматривает продолжение сотрудничества по обеспечению надежного газо- и теплоснабжения потребителей Ленинградской области, развитию регионального газомоторного рынка, реализации социально значимых проектов.

«Каждое новое соглашение региона с Газпромом является беспрецедентным по инвестициям и объемам работ. И каждое последующее оказывается более масштабным. В 2021-2022 годах в области газифицированы десятки населённых пунктов. Новое соглашение предусматривает строительство и реконструкцию крупных объектов газотранспортной системы, реализацию масштабных инвестиционных проектов», – подчеркнул Александр Дрозденко.

«Газпром» расширяет систему газоснабжения на территории региона для подачи сетевого газа потребителям. Недавно стороны актуализировали соответствующую программу на 2021-2025 годы с учетом дополнительных потребностей Ленинградской области в газовой инфраструктуре. Обязательства «Газпрома» увеличены: компания обеспечит газификацию 497 населенных пунктов – на 20% больше, чем планировалось первоначально.

Компания также строит новые газозаправочные объекты, где автовладельцы могут заправиться экономичным и экологичным топливом. Сейчас сеть «Газпрома» в Ленинградской области насчитывает восемь автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. В ближайших планах – ввести в эксплуатацию такую станцию в Пикалево.

Кроме того, «Газпром» реализует социальные проекты. В рамках проекта «Газпром – детям» на территории области построено уже около 100 спортивных сооружений, в том числе девять крупных физкультурно-оздоровительных комплексов. Сейчас начата реализация проектов сооружения ФОКа с универсальным залом в Ивангороде и ФОКа с бассейном и универсальным залом в Усть-Луге.