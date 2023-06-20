Социальным инициативам молодежи – поддержка «Движения первых»

Свои инициативы на конкурс смогут представить юридические лица – школы, колледжи, ВУЗы, коворкинг-центры, музеи, дома культуры, библиотеки и другие учреждения для детей и молодёжи, а также индивидуальные предприниматели, молодежные и детские НКО Ленобласти.

Заявки на конкурс принимаются до 12.00 7 июля по одному из двенадцати направлений Российского движения детей и молодёжи: образование и знания «Учись и познавай», наука и технологии «Дерзай и открывай», труд, профессия и своё дело «Найди призвание», культура и искусство «Создавай и вдохновляй», волонтерство и добровольчество «Благо твори», патриотизм и историческая память «Служи отечеству», спорт «Достигай и побеждай», здоровый образ жизни «Будь здоров!», медиа и коммуникации «Расскажи о главном», дипломатия и международные отношения «Умей дружить», экология и охрана природы «Береги планету», туризм и путешествия «Открывай страну».

Конкурсный отбор проводится на портале предоставления мер финансовой поддержки государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» https://promote.budget.gov.ru. Максимальная сумма гранта составляет 15 млн рублей, а сопровождением проектов-победителей займутся региональные отделения Движения.